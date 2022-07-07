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Diyarbakır'da DİSİAD’ın simülasyon odası faaliyette

Yerel 07.07.2022, 10:56
Diyarbakır'da DİSİAD’ın simülasyon odası faaliyette

Diyarbakır Sanayi Mektebi’nde DİSİAD ve Mermerciler ve Madenciler Birliği, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Birliği’nin de destekleriyle, sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak, kurulan simülasyon odası faaliyete geçirildi. Diyarbakır’da bir ilk olma özelliği taşıyan bu simülasyon odası, Türkiye’de yalnızca birkaç kurum tarafından hizmet veriyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği DİSİAD öncülüğünde yürütülen ve Avrupa Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında bir açılış töreni organize edildi.  Proje ortakları Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Birliği’nin de destekleriyle, sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak, kurulan simülasyon odası faaliyete geçirildi.

DİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Edemen, 1,5 senedir İnsan Kaynakları Operasyonel Programı kapsamında yürüttükleri projede, iş sağlığı ve güvenliği konusunu Diyarbakır’da hep gündemde tuttuklarını ve İSG uygulamalarının geliştirilmesi için birçok faaliyete imza attıklarını söyledi

Proje kapsamında bugüne kadar mermer sektöründe işverenlere, işçilere ve ailelerine yönelik eğitim programları düzenlendiklerini, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği risk raporlarını hazırladıklarını, sektördeki iş kazalarının minimuma indirilmesi ve işverenlerin duyarlılığının geliştirilmesi için farkındalık çalışmaları yaptıklarını anlatan Edemen, Simülasyon Odası’nı 40 bin Euro’luk bir bütçeyle desteklediklerini ifade etti.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi İle Güvenliği Geleceğe Projesi’nin” en önemli faaliyetinin mermer sektöründe çalışan işçilere yönelik bir simülasyon odası kurmak olduğunu kaydeden Edemen, "Gerçeklik teknolojisi ekipmanlarıyla donatılan bu odada, işçilerimiz VR gözlüklerle iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim görecek. Simülasyon odasında sanal gerçeklik teknolojisinin ‘yaşayarak deneyimleme’ özelliğinden faydalanılmıştır. İşçiler, güvenli bir ortamdayken, mermer fabrikasında veya mermer ocağında çalışıyormuş gibi tehlike arz edecek işler yürütürken sesli ve görsel uyarılarla nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatılmaktadır. Böylelikle riskli işlerin en güvenli hangi şekilde yapılacağına dair bilgiler edinilecektir" diye konuştu.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DİMAD Başkanı Fahrettin Çağdaş, SGK İl Müdürü Reşat Merttir, DOGÜNKAD Başkanı Rojda Yılmaz ve Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan açılış kurdelesini keserek simülasyon odasında incelemelerde bulundu.

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