Diyarbakır'da aşure ikramı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında vatandaşa aşure ikram etti.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Başkanlığınca aşure günü dolayısıyla Ulu Cami’de etkinlik düzenlendi.

Vali Su ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, kazanlardan doldurdukları aşureleri vatandaşlara ikram etti.

Vatandaşların Muharrem ayını tebrik eden Vali Su, bugünlerin birlik ve beraberlik duygularının yoğun yaşandığı özel günler olduğunu belirterek, "Muharrem ayı da birlik ve beraberliğimize vesile olan önemli aylardan biridir. Muharrem ayının güzelliklere, iyiliklere ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.