Diyarbakır'da ağaçlarla estetik görünüm

Diyarbakır’da Mezopotamya Bulvarı ikinci etap yeni dikilen ağaçlarla estetik görünüme kavuştu.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı ikinci etabının daha estetik bir görünüme kavuşması için 528 çınar ağacı dikti.

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır kent merkezinde yeşil alanları artırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kent merkezindeki yeşil alanları artırma hedefiyle Mezopotamya Bulvarı ikinci etabında 528 çınar ağacını toprakla buluşturdu.

Ekipler ağaçların verimli gelişmesini sağlamak için bakım, ilaçlama ve sulama çalışması yürütüyor.

Çalışmada, yaz sıcaklarında ağaçlarda oluşabilecek gövde çatlamasının önüne geçmek için yeni çınar ağaçları rafya bez ile sarıldı.