Diyarbakır'da 17 ilçede çocuk oyun grupları kuruldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerdeki farklı noktalara çocukların neşeli vakit geçirmelerini sağlamak için oyun gruplarının kurulumunu gerçekleştirdi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, çocukların yüzünü güldürmek ve neşeli vakit geçirmelerini sağlamak için, eskiyen ve talep edilen yerlere oyun grupları yerleştirdi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, çalışma kapsamında 17 ilçede belirlenen alanlara kaydırak, tahterevalli, salıncak, ip tırmanma ekipmanı, döner kâse ekipmanı, halat salıncak, ipli parkur ve dönen sarkaç monte etti.

Aynı çalışmada ayrıca ekipler, 7’den 70’e herkesin spor yapabileceği fitness aletlerinin de kurulumunu gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın, başlattığı çalışma neticesinde ilçelere bağlı birçok kırsal mahalle ilk defa oyun grubuna kavuşmuş oldu.

Büyükşehir Belediyesi, miniklerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan ilçelerin kırsal mahallelerinde oyun grupları yerleştirmeye devam edecek.