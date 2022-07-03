Diyarbakır'da 13 katlı bir binada yangın

Diyarbakır merkez bağlı Kayapınar ilçesinde bulunan 13 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına ve paniğe neden oldu.

EXPRESS HABER

DİYARBAKIR (İGFA) - Olay, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4007 nolu sokakta saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 4 bloklu bir site içerisinde bulunan 13 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil servis ve itfaiye ekiplerine iletti. Olay yerine intikal eden ekipler, merdivenli araçla aralarında çocukların da bulunduğu bir aileyi kurtardı. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Çıkan yangında müdahale esnasın da 3'ü itfaiye eri 6 kişi, dumandan etkilendi. Bu kişilere, ambulanslarda ayakta müdahale edildi. Bu arada site sakinleri, binadaki yangın tüplerinin boş olduğunu iddia etti. Kısa sürede üst kattaki dairelerin tahliye edildiği binada güvenlik önlemleri alınırken yangının çıkış sebebine yönelik soruşturma devam ediyor.