Diyarbakır Çermik'te oto galeride yangın!

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde oto galeri dükkanında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Çıkan yangında iki traktör ve çok sayıda araç hasar gördü.

Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Çermik ilçesi Tepe Mahallesi’nde bir oto galeri dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Çıkan yangında iki traktör kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda traktör ve araç da hasar gördü.

İtfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bölgede, çevredeki vatandaşlar da traktörleri kurtarmak için seferber oldu.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dükkanda maddi hasar oluştuğu kaydedildi.