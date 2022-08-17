Diyarbakır Çermik'te atıksu arıtma tesisi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile İLBANK ortaklığıyla Çermik ilçesinin alt yapı sorununu çözecek “Atıksu Arıtma Tesisi”nin yapımına başlıyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - DİSKİ Genel Müdürlüğü, yer altı ve tatlı su kaynaklarını korumak amacıyla ilçelerde inşa ettiği atıksu arıtma tesislerine bir yenisini daha ekliyor.

Çermik’in sorununu çözmek amacıyla çalışmalara başlayan DİSKİ, ilçenin alt yapı sorununu ortadan kaldıracak tesisin ihalesi yaptı. Yer tahsisi yapıldıktan sonra ilk kazma vurulacak.

Projeyle Sinek Çayı'na 8 ayrı yerden deşarj olan atık suları iki farklı yerde birleştirerek Atıksu Arıtma Tesisine iletimi sağlanacak. Temizlenen su daha sonra Sinek çayına bırakılacak. Bu sayede Sinek çayının kirlenmesi önlenecek. Proje kapsamında ayrıca Çukur mahallesinde kanalizasyon hattı şebekesi de döşenecek.

“HALK SAĞLIĞINI KORUMUŞ OLACAĞIZ”

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, teknik ekiple sahada çalışmanın yapılacağı yerlerde incelemede bulundu. DİSKİ’nin çevreyi koruyan projeleri geliştirdiğini belirten Tutşi, “İnşa edeceğimiz arıtma tesisi, yer altı sularını koruma açısından oldukça önem arz ediyor. Bu tesisle aynı zamanda halk sağlığını da korumuş olacağız. Bölgenin önemli su kaynağı Sinek çayı kirlilikten kurtulacak. DİSKİ, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalar yürütüyor" dedi.