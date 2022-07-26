Diyarbakır Bağlar'da yüzme bilmeyen kalmayacak

Diyarbakır Bağlar Belediyesi, Kaynartepe Mahallesi'nde ilk etapta 800 çocuğun yararlandığı yüzme kursu faaliyetini başlattı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi'nce "Bağlar’da Yüzme Bilmeyen Kalmasın " sloganıyla ilçenin eski Bağlar bölgesinde faaliyete başlayan yüzme kursu çalışmaları çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

Yaz sıcağından bunalan çocuklar bir yandan keyifli anlar yaşayarak okulların tatilde olduğu bu dönemde mini bir tatil yapma imkanı bulurken, aynı zamanda da uzman eğitmenler gözetiminde yüzmeyi öğreniyor.

Eski Bağlar bölgesindeki çocukların çarpık kentleşmeden dolayı birçok sosyal faaliyetten yararlanamadığını vurgulayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, restore edilen ve eksikleri giderilen havuzda haftanın 6 günü 7-14 yaş grubundaki çocukların hem eğlendiğini, hem de yüzme öğrendiklerini belirterek, bunu gidermek üzere böyle bir faaliyeti hayata geçirdiklerini söyledi.