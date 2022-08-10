Diyarbakır Bağlar'da 'sahte altın' operasyonu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Emek Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında sahte altın satışı yapıldığına dair vatandaşlardan gelen ihbar üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Alınan bilgiye göre Bağlar ilçesindeki 'sahte altın' satışına yönelik yapılan araştırmalarda DİKO Başkanlığı'ndan ihbara ilişkin incelenmek üzere rapor istedi. Verilen raporla birilkte Emniyet güçleri 2 aylık çalışma yapıldı. Çalışmaların tamamlanması sonrasında ilgili kuyumcuya operasyon düzenlendi.

Söz konusu kuyucumda yapılan aramalarda düşük ayarlı sahte altınlar ele geçirildi.

Toplanan ürünler, incelenmek üzere Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kriminal laboratuvarına götürüldü.

Geniş kapsamlı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.