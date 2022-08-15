Diyarbakır Bağlar'da kesintisiz hizmet

Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nin "Gönül, Sosyal ve Hizmet Belediyeciliği " parolasıyla sürdürdüğü hizmetler hafta sonunda aksamadan devam etti.Ebuzer ELALTUNTERİN

DİYARBAKIR (İGFA) - Başkan Hüseyin Beyoğlu, Şeyh Şamil ve Yunus Emre mahallelerinde babaları tarafından terk edilen çocukların bulunduğu aileleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını temin etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsalda iki mahallede yeni yapıların inşa edildiği bölgelere yeni ulaşım noktaları kazandırdı, merkezde de iki mahallede kullanılamaz hale gelen kaldırım ve ara sokaklar parke taşlarıyla güzelleştirildi.

ESNAFIN TALEP ETTİĞİ SORUNLAR İÇİN ANLIK TALİMAT

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta sonunda önce eski Polis Okulu bölgesinde bulunan esnaflarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Alt yapı ve üst yapı konusundaki şikayet ve talepleri not eden Beyoğlu, bunların en kısa zamanda çözüme kavuşturulması için telefonla belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi. Beyoğlu,"Biz zaten her zaman buradayız, sizin aranızdayız. Sözünü verdiğimiz çalışmalar tamamlandıktan sonra yine geleceğim. Sizlerle beraber değerlendirmesini yaparız inşallah " ifadelerine yer verdi.

DRAMATİK YAŞAM HİKAYESİ OLAN AİLELERE DESTEK OLDU

Beyoğlu, esnaf buluşmasının ardında Şeyh Şamil ve Yunus Emre mahallelerinde babaları tarafından terk edildikleri için anneleriyle beraber zor şartlarda tutunmaya çalışan çocukların yaşadığı iki aileyi ziyaret etti. Fiziksel engelli anne K.Ö'nun iki çocuğuyla beraber sürdürdüğü dramatik yaşam hikayesi duygulu anlar yaşattı. Beyoğlu, mağduriyet yaşayan iki ailenin de ihtiyaçlarını temin etti.

Eşlerinin kendilerini terk ettiğin ve bu yüzden çocuklarıyla birlikte zor koşullarda hayatta kalma mücadelesi verdiklerini belirten anneler, anlamlı desteğinden dolayı Beyoğlu'na teşekkür etti.

KIRSAL'A YENİ YOLLAR KAZANDIRILDI, MERKEZDE KALDIRIMLAR GÜZELLEŞTİRİLDİ

Kırsal mahallelerde vatandaşlar yeni yapılar inşa etmeye, belediye italep üzerine buraların ihtiyacını karşılamak üzere yeni yollar kazandırmaya devam ediyor.

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal Tokluca ve Topraktaş mahallelerinde iki yeni yol yaparak ulaşıma açtı.

Merkezde ise 5 Nisan ve Bağcılar mahallelerindeki ara sokak ve kaldırımlar onarımdan geçirildi, bozulan parke taşları yenilendi. Bazı sokaklara ilk kez kaldırım ve parke taşları döşenerek yaya geçitleri için konforlu hale getirildi.