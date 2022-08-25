Diyarbakır Bağlar'da ibadethaneler temizleniyor

Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi, ilçedeki cami, medrese ve Kur’an Kursu gibi dini mekanları deterjan ve dezenfektanlı su ile temizledi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Bağlar ilçesinde vatandaşların dini vecibelerini kullanmak için sıklıkla kullandığı ibadethane ve dini mekanlara yönelik yerel belediye tarafından temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

İlçedeki çok sayıdaki cami, mescit, medrese ve Kur’an Kursu gibi mekanlar deterjan ve dezenfektanlı su ile yıkanırken, bu mekanlarda bulunan halılar da vakumlu makinelerle temizlenerek kurutuldu.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu hizmeti sadece dini mekanlara değil, toplumsal hizmetlerin verildiği ortak yaşam alanlarına karşı da uyguladıklarını söyledi.

Gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği ilkelerine sadık kalarak çalıştıklarını belirten Başkan Beyoğlu, "Halkımızın yoğun olarak kullandığı dini mekanlar ve eğitim kurumlarını temizliyoruz, dezenfekte ediyoruz ve yine buradaki halıları yıkayarak kurutma işlemini tamamladıktan sonra hijyenik şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bizim için önemli olan halkımıza huzurlu ortamlar sağlamaktır” dedi.