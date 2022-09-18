Diyarbakır Bağlar'da 13 caddeye toplu açılış

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 22, 5 kilometre sıcak asfalttan oluşan 13 caddenin açılışı yapıldı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Bağlar’da 160 bin ton asfalt kullanılarak yapımı tamamlanan 13 caddenin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Su, Ersin Tatar Parkı’nda yapılan törende yaptığı konuşmada, ülkenin her yerinde olduğu gibi Diyarbakır’da da her alanda kamu hizmetlerinin son sürat devam ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin farklı alanlarda büyük yatırımları hayata geçirdiğine dikkati çeken Vali Su, “Büyükşehir Belediyesi olarak 22,2 kilometre sıcak asfalt gerçekleştirdik. İlimizde 70 kilometreden fazla sıcak karışımlı bütümlü asfaltı yaptık, bitirdik. İlimiz genelinde 2022 - 2023 programı çerçevesinde 2 bin 400 kilometre sathi kaplama asfalt yapıyoruz. Bu sene Allah izin verirse 1.500 kilometresini bitirmiş olacağız. Bu yol buradan Edirne'ye gider gelir. 300 bin metrekare, kilitli parke yapıyoruz. 300 kilometre stabilize yol yapıyoruz” dedi.

Kentte tüm sektörlerde önemli projelerin olduğunu vurgulayan Vali Su, “2021-2022 yılı eğitim yatırımlarımızın toplam tutarı 3,5 milyar lira, 199 proje. Bitenler, ihalesi yapılıp şu anda inşaatı devam edenler, ihale, projelendirme aşamasında olanlar. Altyapı, üstyapı parklar, Millet bahçeleri bunların her birini yapıyoruz.” diye konuştu.

22 BİN ÇOCUK SPORLA BULUŞTU

Öğrencilere yönelik birçok hizmeti gerçekleştirdiklerini belirten Vali Su, “Sadece şu yaz tatilinde 22 bin yavrumuzu Büyükşehir Belediyesi olarak sporla buluşturduk. Yüzme öğrettik. Basketbol, voleybol, atletizm, sporun her dalında çocuklarımıza hizmet verdik. 10 bin yavrumuza Bilgievlerimizde, Akademi Liselerimizde üniversiteye, liselere hazırlanma ve eksik olan derslerini tamamlama yönünde kurslar verdik. Yaklaşık 70 bin civarında çocuğumuzu bu yaz tatilinde camilerimizde Kur'an-ı Kerim ile buluşturduk. Elazığ’da kampımız var. Orada da her hafta 120 çocuğumuzu kampa aldık. Onlara yüzme ve birçok aktiviteleri gerçekleştirdik" dedi.

Kadınlara yönelik projelere de değinen Vali Su, “Kadınlarımıza yönelik kurs açtığımız yerde kreşler açıyoruz. Geldiği zaman yavrusunu da oraya bırakıyor. Oyunlar öğretiyoruz, eğlendiriyoruz. Bunların hepsini hem valilik hem de Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştiriyoruz.” dedi.