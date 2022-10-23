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Divriği modern otogarına kavuştu

Yerel 23.10.2022, 09:01
Divriği modern otogarına kavuştu

Sivas’ın Divriği ilçesi, İBB’nin teknik ve proje desteğiyle modern bir otogara kavuştu. Divriği Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Yaşam Merkezi’nin açılışı; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök ve Divriği Kaymakamı Yakup Papaker tarafından gerçekleştirildi.SİVAS (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) katkılarıyla tamamlanan Divriği Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Yaşam Merkezi hizmete girdi. Terminalin açılışı için düzenlenen tören; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Divriği Kaymakamı Yakup Papaker ve ilçe halkının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Torun, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, açılış öncesinde Divriği Belediye Başkanı Gök ile Divriği Kaymakamı Papaker’i, makamlarında ayrı ayrı ziyaret etti.

TORUN: “İBB, BÜYÜK BİR ATILIM İÇERİSİNDE”

Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, alanı dolduran vatandaşlara, “Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nun da selamlarını, sevgilerini iletiyorum. Hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum” sözleriyle seslendi. İBB’nin benzer iş birliklerini başka belediyelerle de sürdürdüğünü aktaran Torun, geçtiğimiz günlerde açılan Ardahan Otogarı’nı örnek gösterdi. İş birliklerinden dolayı, İmamoğlu ve Gök’e teşekkür eden Torun, “İstanbul Büyükşehir, büyük bir atılım içerisinde. Yıllardır bekleyen, kangren olmuş sorunlar çözülüyor. Öyle uçuk kaçık projelerle değil, vatandaşın birincil ihtiyaçları gözetilerek çözülüyor. Şu anda İstanbul'da bir dünya rekoru yaşanıyor. 10 ayrı hatta, metro çalışması var. Ve birçok altyapı sorunları da giderildi. Denizle karanın birleştiği Üsküdar'da, Beşiktaş'ta, birçok yerde, birçok belediyede sorunlar çözüldü. Ve 39 ilçesine de eşit hizmet gidiyor. İnanıyoruz ki bu çalışmalar, geleceğimize de ışık tutacak” dedi.

MADEN KENTİNDE MADENCİLERİ UNUTMADI

Divriği’nin bir maden şehri olduğunu belirten İmamoğlu, “Ben, bütün maden çalışanlarına, maden işçilerimize selamlarımı gönderiyorum. Saygılarımı gönderiyorum. Bu vesileyle, acısını hala taze bir biçimde yaşadığımız, 41 madenci vatandaşımızı kaybettiğimiz o acı olaydan ötürü, hepimizin başı sağolsun diyorum. Maden işçilerimizin ruhları şad olsun. Ailelerine sabır diliyorum. Allah, herkesi korusun. Tedbirsiz olmamak lazım. Bu tür çalışma ortamlarında hepimiz mesulüz. Belediye başkanları, kamu yöneticileri, bu tür işletmeleri işleten kurum ve kuruluşlar, iş ve işçi güvenliği hepimizin temel sorumluluğudur” dedi. 2023 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ikinci yüzyılının yaşanmaya başlayacağını hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

BELEDİYE BAŞKANI VE KAYMAKAMDAN “OTOGAR” TEŞEKKÜRÜ

Divriği Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin yapımına verdiği katkı ve destekten dolayı İBB Başkanı İmamoğlu’na teşekkürlerini sunan Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök ise, “Divriği'nin kardeş belediyesi olarak bize sahip çıkmak, bizi dinlemek çok özel bir şeydi benim için” dedi. Gök, iznini yarıda kesip açılışa katılan Divriği Kaymakamı Yakup Papaker’e özel teşekkürlerini sundu. Kaymakam Papaker de duygularını, “Gerek merkezi yatırımlarla, gerekse yerel yatırımlarla her geçen yıl daha da gelişen ve güzelleşen ilçemiz, yeni terminal binasının hizmete açılmasıyla düzenli ve sağlıklı kentleşme yolunda önemli bir adım atmış olacak” sözleriyle dile getirdi.

Konuşmaların ardından Torun, İmamoğlu, Gök, Papaker, CHP milletvekilleri Servet Ünsal, Ahmet Kaya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı tarafından kesilen kurdeleyle, Divriği Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Yaşam Merkezi hizmete girmiş oldu.

7.500 metrekare alan üzerine kurulan otogar ve yaşam merkezinde toplam inşaat alanı, 2.817 metrekare oldu. Otogar çevresinde inşa edilen 8 adet dükkanda, Divriğili kadınlar tarafından üretilen ürünler satılacak.

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