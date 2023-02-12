Dilovası tek yürek oldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden biri olarak gösterilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin açtığı yaraları sarmak için tek yürek oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ile asrın en büyük felaketinin ardından tüm yurtta olduğu gibi Dilovası da tek yürek oldu.

Deprem haberi ile harekete geçen Dilovası Kaymakamlığı, Dilovası Belediyesi, AFAD, Kızılay Dilovası Şubesi, Muhtarlar, STK’lar ve vatandaşlar büyük felaketin ardından afet bölgesinin yaralarını sarmak için seferber oldular. Dilovası Kültür Merkezi’nde toplanan yardım malzemeleri gönüllü vatandaşlar tarafından kolilere istiflenip 8 Tır’a yüklenerek 65 belediye personeli ve 2 iş makinesi ile birlikte deprem bölgesine gönderildi.

Depremin ardından deprem bölgesi Karamanmaraş’a giden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’de bir yandan incelemelerde bulunurken diğer taraftan depremzedelere moral vererek Dilovası halkının 7’den 70’e onların yanında olduğunu belirterek selamlarını iletti.

Tarihin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya olduklarını belirten Başkan Şayir, depremin olduğu ilk saatlerden itibaren belediyenin tüm imkanlarını seferber ederek depremzedelerin yardımına koştuklarını belirtti. Şayir, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Başkan Şayir, ihtiyaç doğrultusunda desteği sürdüreceklerini ifade ederek, "Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Göçük altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmasını diliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.