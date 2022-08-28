Dilovası Liman Caddesi’nde üstyapı çalışması

Kocaeli Dilovası Liman Caddesinde Büyükşehir ekipleri tarafından üstyapı çalışması yapılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası’ndaki yol konforunu arttırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe limanı ile Diliskelesi Mahallesine ulaşımda yoğun olarak kullanılan Liman Caddesi’nde üstyapı çalışması gerçekleştiriyor. TEM Otoyolu Köprüsü ile Atatürk Caddesi (Liman tarafı) arasında yapılan ve ağır tonajlı araçların kullanımından dolayı bozulan yolda şu an trimer kazı çalışması yapılıyor.

600 METRELİK KISIMDA ÜSTYAPI ÇALIŞMASI

Kazı çalışmasından sonra zemin iyileştirme çalışmalarının yapılacağı Liman Caddesinin 600 metrelik kısmına 3 bin 600 ton PMT serimi yapılacak. Caddeye sırasıyla 2 bin 200 ton bitümlü temel, bin 600 ton binder ve bin 100 aşınma asfalt serimi gerçekleştirilecek.

ULAŞIM KONFORU ARTACAK

Liman Caddesi, ilçe limanı ile Diliskelesi Mahallesini, Dilovası şehir merkezi, TEM Otoyolu ve D-100 Karayoluna bağlıyor. Yoğun araç trafiğinin olduğu caddenin yenilenmesi ile bölgedeki ulaşım daha konforlu hale gelecek.