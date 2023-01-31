Dilovası Devlet'e konforlu ulaşım viyadükle sağlanacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Devlet Hastanesi’ne güvenli ve konforlu ulaşım için 935 metre uzunluğunda yeni duble yol ve 212 metrelik viyadük inşa ediyorKOCAELİ (İGFA) - Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşım daha güvenli ve daha konforlu hale geliyor. Büyükşehir, duble yol ve devamındaki viyadüğü tamamladığında hasta ve yakınları İstiklal Caddesi üzerinden hastaneye daha kısa sürede ulaşacak. Eynerce Deresi üzerinden geçecek viyadüğün en yüksek ayağı 50 metre uzunlukta planlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Devlet Hastanesi’ne yeni yol ve viyadük projesine devam ediyor. İstiklal Caddesi’nden başlayacak 935 metrelik duble yol, vadi üzerinden viyadükle geçilerek Dilovası Devlet Hastanesi’ne bağlanacak. Böylelikle vatandaşların hastaneye erişimi konforlu, güvenli ve hızlı hale gelecek.
YAĞMUR SUYU HATLARI DA YAPILACAK
Dilovası ilçe merkeziyle devlet hastanesi arasındaki 935 metrelik duble yol üzerinde 212 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde 6 açıklıklı bir viyadük inşa edilecek. 44 bin 875 metreküp kazı çalışmasının yapılacağı projenin yapımında 7 bin 235 metreküp beton ve 1.412 ton çıkıntılı demir kullanılacak. Yine proje kapsamında 275 metre taş duvar, yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapılacak.
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