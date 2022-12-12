Dikenli yol alt geçidi “maşallah” dedirtti

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 83 günde yapımı tamamlanan Dikenli Yol Alt Geçidi hizmete açıldı. Bu açılış, Büyükşehir Belediyesi’nin “Mersin Yükseliyor, 41 Kere Müjde, 41 Yeni Açılış” mottosu kapsamında başlattığı açılışların ilki oldu.MERSİN (İGFA) - Açılışını yaptıkları alt geçidin tüm Mersinlilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Seçer, yaklaşık 4 yılı geride bıraktıklarını ve bu süreç içerisinde başarılı birçok hizmete imza atıklarını ifade etti. Başkan Seçer, “Sadece Mersin Büyükşehir Belediyesi değil, 31 Mart’ta görev alan tüm belediye başkanlarımız Türkiye’de harikalar yaratıyor. Hepsinin eline, yüreğine, emeğine sağlık. Bir kere Sezar’ın hakkını Sezar’a verelim. Açıkçası Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak öyle çok şatafatlı, gösterişli işleri, öyle açılışları sevmiyoruz. Bakın dördüncü katlı kavşağı, alt geçidi açıyoruz. Onları anlatacağım, maceraları, geçirdiğimiz evreleri. Arkadaşlar dedi ki; ‘insanlara duyuralım, açılış yapalım’. Yoksa ‘inşaat bitti, açın yolu trafik işlesin’ diyordum. Benim bakış açım bu. Gösterişle halkı kandıramazsınız. Yalanla, dolanla halkı kandıramazsınız. Halk bize inanıyor, halk bizi seviyor. Kalp kalbe karşıdır; çünkü biz halkı seviyoruz, çünkü konuşmalarımızda yalan yok. Onun için de halk bize inanıyor. Ben bunu hissediyorum” dedi.

“Mersin; barış, kardeşlik, sevgi, saygı kenti oldu”

Yapılan katlı kavşak ve alt geçit çalışmalarının Mersin’in trafik sorununun çözümünde önemli rol oynadığını belirten Başkan Seçer, güzel bir hizmeti daha hayata geçirdiklerini dile getirerek, “Allah nasip ederse görevde kaldığımız sürece daha Mersin’e neler yapacağız neler. Metrolar da yeni bulvarlar da parklar da olacak. Mersin de şahlanacak ama bakın her şeyden öte çok kısa sürede en büyük eserimizi, mega projemizi hayata geçirdik. Nedir biliyor musunuz? Mersin; barış, kardeşlik, sevgi, saygı kenti oldu. Bundan daha büyük proje mi olur? Sevgi, saygı olmazsa paranın ne kıymeti var, yaptığınız yolun ne kıymeti var, yaptığınız sarayların ne kıymeti var? İnsanlar kendini iyi hissetmiyorsa, kendini kötü hissediyorsa bir siyasetçi olarak yaptığınız hiçbir işin, hiçbir hizmetin kıymeti harbiyesi yok” diye konuştu.

Mersin’de tesis edilen barış ve kardeşliğin bazı kesimleri rahatsız ettiğine de dikkat çeken Başkan Seçer, Mersin Sahil Bandı Projesi, Çukurova Uluslararası Havaalanı, Çeşmeli-Taşucu Otobanı gibi pek çok önemli yatırımı Mersinliler’in yıllardır beklediğini hatırlattı. Seçer, Mersin adına konuştuğunu iddia edenlerin öncelikle bu konuları dile getirmesi gerektiğini, ancak bu kişilerin bunu değil karalama kampanyaları yaptığını söyledi.

“Bu kadar siyaset bizi etkiliyor, Ankara rüzgârı çarpıyor”

Ankara siyasetinin yerel yönetimleri etkilediğini de belirten Başkan Seçer, “Bu kadar siyaset bizi etkiliyor, Ankara rüzgârı çarpıyor. Mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde kullanıyoruz” dedi. Devraldıkları borç ve yaşadıkları engellemelere rağmen önemli hizmetler yaptıklarını vurgulayan Başkan Seçer, “Herkes belediyelerin gelirlerinden şikayet eder. Ben biraz farklı düşünüyorum. Herkes, ‘Borç devraldım. Daha fazla para lazım’ der. Benim ağzımdan böyle bir şey duyamazsınız şikayet olarak. Tespit yaparım, elbette borç devraldık. Deve yüküyle borç devraldık. Onu söyleriz. Bu bir tespit. Ortada olan bir gerçek. Elbette söyleriz. 400 bin sığınmacının yükünü çekiyoruz ama şikayet etmiyoruz. Hizmetler yapıyoruz. Mersin güçlü bir kenttir. Güçlü kentin güçlü belediye başkanı olur, güçlü de belediyesi olur. Evelallah öyleyiz” diye konuştu.

Hayata geçirdikleri katlı kavşakların bilgisini paylaşan Başkan Seçer, yarım kalan Anıt Katlı Kavşağını ardından Sevgi, Göçmen katlı kavşaklarının yapımını hızla tamamlayarak hizmete sunduklarını söyledi. Dikenli Yol Alt Geçidi’nin 4’üncü çalışma olarak hizmete girdiğini belirten Başkan Seçer, Metronun da temelini attıklarını söyleyerek, “Bütün bürokratik işlemleri tamamlanmıştı ama o da Ankara rüzgârına çarpıldı. Finansman için Hazine imzalamadı. Kendi öz kaynaklarımızla yapabildiğimiz kadarıyla yapıyoruz ama yaparız hiç merak etmeyin” dedi.

“Kanalize kavşaklar Türkiye’de, Mersin’de ilktir, zaten biz ilklerin memleketiyiz”

Dikenli Yol Alt Geçidi sayesinde vatandaşların 3.Çevre Yolu’na veya Adnan Menderes Bulvarı’na ulaşabileceklerini belirten Başkan Seçer, Beşyol Plaza Kavşağı’nı da başlayacak olan çalışmalar kapsamında trafiğe kapatılacağını duyurdu. 3. Çevre Yolu’ndaki yenileme çalışmaları hakkında Başkan Seçer, “Oradaki kanalize kavşaklar Türkiye’de, Mersin’de bir ilktir, zaten biz ilklerin memleketiyiz. Daha modern, daha çağdaş, daha akıllı bir kent meydana getirmeye çalışıyoruz. Öyle günü kurtarmak yok bizim defterimizde, göz boyamak yok. Bize oy veren de sağ olsun, vermeyende sağ olsun. Her şeyi akılla yapacağız, her şeyi akıllı yapacağız” ifadelerini kullandı. Mersin trafiğini rahatlatma çalışmaları kapsamında sırada Hal Katlı Kavşağı ile herkesin önemle beklediği Saya Park Katlı Kavşağı’nın olduğunu belirten Başkan Seçer “Her ikisinin projesi hazır, karar aşamasındayız. Trafik yoğunluğunu, koşulları, şartları değerlendiriyoruz. 2023 yılı içerisinde birine başlayacağız. İkisi de buralara göre daha büyük projeler olduğu için iyi hesap-kitap yapıyoruz, en kısa zamanda başlayacağız” dedi.

Geçtiğimiz günlerde kente gelen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun programının kendisine haber verilmediğini anımsatan Başkan Seçer, “Mersin’e kadar teşrif ettiler, davet etselerdi giderdik. Buradan Bakan’a da seslenmiş olayım; Mersin halkının sesini duyurmuş olayım. 6 ay sonra bu iklim değişecek, artık Türkiye farklı bir anlayışa dönecek. Mersin’de huzur, birlik, beraberlik ve insanların birbirine saygısı var. Çünkü böyle bir Belediye Başkanları var” diye konuştu.

“Benim vatandaşım ülkesini sever, ülkesinin birliğini, beraberliğini, mutluluğunu önemser”

Başkan Seçer, siyasette bir değişime ihtiyaç olduğu vurgusunu yaparak, “Hem ilçe belediye başkanlarımız hem Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, tüm Türkiye’ye hakim olacak bir vatandaş olarak, bir siyasetçi olarak değil, ülkemde huzur istiyorsam, ülkemde ayrımcılığı, insanların bölünmüşlüğünü ortadan kaldırmak istiyorsam derim ki; ‘Bugüne kadar kime oy vermiş olursam olayım ama siyasette bir değişime ihtiyaç var’ ve gider değişime oy veririm. Benim vatandaşım ülkesini sever, ülkesinin birliğini, beraberliğini, mutluluğunu önemser. Ben vatandaşıma inanıyorum, vatandaşımın ferasetine inanıyorum. Bugüne kadar Türk siyasi tarihinde çok ince ayarlar vermiştir milletim. Geçmiş seçimleri hatırlayın. Der ki milletim; ‘Mahkeme kadıya mülk değil. Göreviniz bitti. Yeni arkadaşlar gelsin. Yeni görevlendireceğimiz siyasiler gelsin.’ Önümüzdeki seçimlerin bu şekilde sonuçlanacağına canı gönülden de inanıyorum. O zaman Ulaştırma Bakanlığı’na buradan seslenmemize gerek yok. Bu kadar nefesimizi tüketmemize gerek yok. Açarız telefonu, ‘Sayın Bakanım’ deriz, durumu arz ederiz, mutlaka bizim Bakanlar demokrasiyi sindirmiş insanlardır, millet iradesine saygı duyan insanlardır orada Bakanlık yapacak arkadaşlarım. 2 milyon nüfuslu bir kenttir burası. Misafirleri ile 2,5 milyona hizmet eden. Bu kentin iki yurttaşından, iki seçmeninden birinin oyunu almış bir belediye başkanına saygı duyacak kadar siyasi asalete sahip siyasetçileri biz Bakan yapacağız. O zaman Türkiye’nin önünde kimse duramaz” dedi.

“Ben bugün bütün protokolü buraya davet ettim, bütün siyasi partileri. Bakın bakalım bir tane bürokrat var mı?” sorusuyla konuşmasını sürdüren Başkan Seçer, “Bizim dönemimizde Türkiye Cumhuriyeti, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti fabrika ayarlarına tekrar dönecektir. Bundan endişeniz olmasın” diye belirtti.

Halkın yapılan hizmetleri gördüğünü, bu yüzden göz boyamaya gerek olmadığını söyleyen Başkan Seçer, Büyükşehir olarak çok daha güzel işler yapacaklarını vurguladı. Mersin’in tüm ilçelerine hizmet götürdüklerini ve götürmeye devam edeceklerini aktaran Seçer, “Yenişehir’e de, Mezitli’ye de, Anamur’a da, Toroslara da, Akdeniz’e de, Tarsus’a da, her yere hizmet yapıyoruz. Gözne’ye de yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Eserlerimiz birinci sınıf mühendislik kalitesiyle, bilgi birikimiyle çizilen projeler, kullanılan malzemeler ve yollardan çok iyi dönüşler alıyorum. Kaliteli yol, kaliteli köprüler yapılıyor. Hepsinin en kalitelisi olacak ve etrafa mümkünse rahatsızlık vermeyeceğiz” dedi. Mersin’e hizmette her geçen gün daha da hızlandıklarını belirten Seçer, “87 günde Sevgi Katlı Kavşağı’nı yaptık, Göçmen’i 85’te yaptık, bunu 83 günde yaptık. Anıt’ı sormayın, bir enkazı devraldık, o aylardır bekliyordu. Bizde seçime yönelik temel atma olmaz, bizde seçime yönelik ihale olmaz. Mersin halkı bunu aklından çıkarmasın, Başkanına güvensin. Emin olabilirsiniz, harcadığımız para sizin paranız, kullandığımız kaynak sizin kaynağınız, bize emanettir ona helal getirmeyiz; Başkanınıza inanın, güvenin. Dikenli Yol Alt Geçidi Mersin’imize hayırlı olsun” diye konuştu.

Antmen: “Hiçbir ayrım yapmadan Mersin'e, Mersinliye hizmet ediyorlar”

Mersin’de yapılan çalışmaların gurur verici noktalara taşındığı dile getiren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “Hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir fark gözetmeden Mersin'e, Mersinliye hizmet ediyorlar” dedi. Hem TBMM’de hem de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda metro meselesini defalarca gündeme taşıdığını da anımsatan Antmen, “Ulaştırma Bakanı plan ve bütçe komisyonunda anlatıyor, 20 yılda ne yaptıklarını? Ben de onlara şunu söylüyorum. Önce, Allah aşkına şu Mersin metrosunun imzasını atın. Sonra; Anamur tünelleri, Çeşmeli-Taşucu Otobanı, Çukurova Havalimanı ve diğer Mersin'e yapılmayan yatırımlara bir el atın. Ama biliyorum yapmayacaklar. Çünkü onlar Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler gibi, Vahap seçer gibi değiller. Ama az kaldı. Geliyor gelmekte olan. 6 ay sonra bu ülkeye huzur gelecek. Hiçbir ayrım yapılmadan herkese eşit hizmet gelecek. Bunun da örneği mi, kefili mi? İşte Vahap Seçer, işte belediye başkanlarımız” sözlerini kullandı.

Yılmaz: “Başkanımız hem Yenişehir'e hem Erdemli'ye aynı hizmeti götürüyor”

CHP Parti Meclisi Üyesi Emre Yılmaz yaptığı konuşmada; memleketin öncelikli iki sorunundan birinin göçmen meselesi, diğerinin ise ekonomik durumlar olduğunun altını çizdi. “Burada gördüğünüz Kuzey-Güney aksında yapılan alt geçidin ne denli zor koşullarda yapıldığını hepiniz iyi biliyorsunuz” sözüyle konuşmasını sürdüren Yılmaz, “Bu alt geçidi herkes kullanırken Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız hem Yenişehir'e hem Erdemli'ye aynı hizmeti götürüyor. Ben de bir genç olarak bu alt geçit ve artısı olarak da kentin en güzel en kıymetli yerlerinden birine başka şeyler yapabilirken bir okuma salonu yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Özyiğit: “Mersin Metrosu için gerek imzanın bugüne kadar atılmamış olması hepimizin hayretle baktığı bir durumdur”

Başkan Vahap Seçer’in mazbatasını almadan birkaç gün öncesine dair bir anekdotla konuşmasına başlayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Başkan Seçer’in o günde verdiği tüm sözleri tek tek yerine getirdiğini belirterek bu çalışmalarından dolayı Yenişehirliler adına Başkan Seçer’e teşekkür etti. Mersin metrosunun karşılaştığı sorunlara bir de Başkan Özyiğit değindi. Özyiğit, “Metro sisteminin bugüne kadar daha hızlı bir biçimde devam etmesi gerekiyordu. Bunun büyük bir yatırım olduğunu hepimiz biliyoruz ve uzun vadeye yayılmış bir finansman sisteminin sağlanması merkezi hükümetin atacağı bir imzaya bağlı maalesef. Kalkınma planına alınmış olmasına rağmen bu imzanın bugüne kadar atılmamış olması hepimizin hayretle baktığı bir durumdur. Çünkü bu halk hepimizin. Kentimizi öncelemeliyiz, kentimizde yaşayan insanların yaşam kalitesini öncelemeliyiz. Halk bunları değerlendiriyor. Dolayısıyla kısa süre sonra bunun da gereğini yerine getirecektir” diye konuştu.