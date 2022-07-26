Dijital şehircilik alanında bir milat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde hazırlanan “Dijital Şehir Erzurum” projesi kapsamında kentin üç boyutlu haritalandırma çalışmasına başlandı.

ERZURUM (İGFA) - Kültür Yolu’nda düzenlenen ‘Dijital Şehir Erzurum Projesi’ lansman toplantısına, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Akın Kısa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Murat Altundağ ve Köksal Yavuz ile diğer yetkililer katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Altundağ, burada yaptığı konuşmada, Büyükşehirler arasında ilk kez uygulanan projenin önemine dikkati çekti. Başkan Mehmet Sekmen de, basın lansmanında yaptığı açıklamada, “Bugün dijital şehircilik alanında milat sayılabilecek bir günde, kadim şehrimizin geleceği açısından son derece önemli olan bir günde projemize start verdik” dedi. “Günümüzde şehirlerin artan sorunlarına çözüm bulabilmek, daha konforlu bir hayat sürdürebilmek için sürdürülebilir akıllı şehirlerin sayısının artmasına ihtiyaç vardır. Bunun için yapılması gereken ise şehirlerde tüm verilerin toplanıp değerlendirilmesi, yorumlanması, sorunların ele alınıp, bu sorunlara dijital çağa uygun çözümler üretilmesidir” diyen Sekmen, şöyle devam etti: “Bir şehrin sürdürülebilir akıllı şehir özelliği taşıması makro ve mikro tüm bileşenlerin ele alınarak daha kaliteli ve konforlu hizmet için en yeni fikir ve projelerin geliştirilmesine bağlıdır. Bizler de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Erzurum Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin işbirliğinde Akıllı Kent Sistemleri’nin daha bütünüyle Dijital Şehirciliğin en önemli aşaması olan ve üç boyutlu haritalandırmayı esas alan yeni bir proje hazırladık. Dijital Şehir Erzurum Projemiz ile birlikte şehrimizi 7 bin 500 hektarlık alanda dronelarla tarayacağız.”

“ERZURUM’UN RÖNTGENİNİ ÇEKECEĞİZ”

Projenin Büyükşehirler arasında ilk kez Erzurum’da uygulandığını bildiren Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Büyükşehirler içerisinde ilk kez Erzurum’da uygulanacak olan bu projeyle Kent Bilgi Sistemleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi kentimizin bilgi teknolojisini, altyapı sistemleriyle bütünleştirerek tabiri yerindeyse Erzurum’un röntgenini çekmiş olacağız. Şehrimizin en önemli noktalarında ve belirlenen lokasyonlarda 50 kişilik bir ekip görev yapacak. 25 drone ile 56 farklı lokasyonda hali hazırda haritalama çalışması yapacağız. Ayrıca projemiz kapsamında etkin uçuşlar için 202 yer kontrol noktası tespit edildi ve gerekli ölçümler de yapıldı. Erzurum’da 19, 20 ve 21 Temmuz tarihlerini kapsayan drone uçuşlarıyla birlikte şehrimizin hava çekimlerini yaparak yeni dijital veriler elde edeceğiz. Projemiz kapsamında şehrimizin hava fotoğrafları ve ortofotoları çekilecek. Hali hazır haritaların hazırlanacağı Dijital Şehir Erzurum Projemiz kapsamında şehrimizin üç boyutlu modelini de çıkarmış olacağız. Bu bağlamda Erzurum’a büyük bir değer veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve ekibine de şehrim adına şükranlarımı sunuyorum.”

“ERZURUM GÜZELLEŞİYOR, ERZURUM GELİŞİYOR”

Erzurum Valisi Okay Memiş de, konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in kentteki yerel yönetim anlayışına kattığı vizyonla kentin güzelleştiğini ifade etti. Vali Memiş, “Biz bu ilin Valisi olarak 4 yıldır gözlemlediğim şeyleri çok net bir şekilde ifade eden bir yöneticiyim. Sayın Mehmet Sekmen ve çalışkan ekibinin öncülüğünde Erzurum her geçen gün güzelleşiyor, daha yaşanılabilir daha güzel bir şehir haline geliyor” diye konuştu. Erzurum’un Türkiye’nin dördüncü büyük vilayeti olduğunu vurgulayan Vali Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü: “2 bin köyümüz 20 ilçemiz var. Türkiye'nin 4. büyük vilayetiyiz. Avrupa'daki birçok ülkeden daha büyük coğrafyaya sahibiz. Hizmetlerimizi de hem Valiliğimiz olarak hem de büyükşehir ve yerel yönetim hizmetleri olarak en ücra köşelere kadar götürmeye gayret ediyoruz. Burası muhteşem bir yer, ben bu mekâna bayılıyorum. Ulu cami 1000 yıllık Türk İslam Medeniyetinin yapı taşı ve Anadolu'nun tapu senedidir. Çifte Minareli Medrese, hemen yanındaki Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi, Lalapaşa Cami yine Yakutiye Medresesi burası bir açık hava müzesidir. Ben burayı Sultanahmet Meydanı’na benzetiyorum. Dediğim gibi parkları, bahçeleri, yolları, binaları, yerleşim yerleri, mimarisi ile güzelleşen bir Erzurum var. Sayın Mehmet Sekmen ve ekibine çalışmalarından dolayı minnettarlığımı tekrarlamak istiyorum. Tabii ki şehrimizin güzelleşmesinde ve gelişmesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da çok katkılar var. Özellikle Sayın Bakanımız Murat Kurum Bey'in Erzurum'a çok özel bir desteği ve ilgisi var. Kendilerine de buradan şükranlarımı sunuyorum. Belediye hizmetlerinde başka şehirlere imrenmiyoruz. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederim.” Konuşmaların ardından drone uçuşları yapılarak projeye Kültür Yolu’ndan start verildi.