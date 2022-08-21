Didim yollarını yenilendi

Kent genelindeki yol yapım çalışmalarıyla güvenli ve konforlu yollar oluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim’de gerçekleştirdiği yoğun mesaiyle Tütüncüler, Çobankuyu ve Koca Mustafa caddelerini sıcak asfalt çalışması ile yeniledi.

AYDIN (İGFA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yasam konforunu arttırmak için hizmet odaklı çalışma anlayışıyla yatırımlarını sürdürüyor. Yol yapım çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Didim’deki Koca Mustafa, Tütüncüler ve Çobankuyu caddelerinin yollarını sıcak asfalt ile yeniledi.

Üç caddede yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda yoğun bir tempoyla çalışan ekipler, hem altyapı hem de üst yapı işlemlerini kısa sürede tamamladı. Altyapı işlemleri ardından sıcak asfalt serimi ile devam edilen çalışmalara kaldırım düzenlemeleri ile devam edildi. Tüm bu işlemlerin ardından şerit çizgileri çekilen ve yol işaretlemeleri tamamlanan yollar ulaşıma açıldı.

Hızlı bir şekilde yapılan çalışmalarla, caddelerin yayalar ve sürücüler için çok daha kullanışlı hale getirildiğini belirten vatandaşlar, yapılan hizmetler için Aydin Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.