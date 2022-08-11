Diayarbakır'da 40 derece havada sıcak asfalt!

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, kentte yüksek oranlarda seyreden hava sıcaklığına rağmen ihtiyaç duyulan bölgelerde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır’da 40 derecenin üzerinde seyreden hava koşullarına rağmen sahadaki hizmet çalışmalarını aksatmayan Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yerleşim yerlerinde ihtiyaç duyulan cadde ve sokakları asfaltlayarak ulaşım için konforlu hale getirmeye devam ediyor. Karacadağ bölgesinde kendi üretimi olan bazalt taşı asfaltıyla ilçeyi baştan başa güzelleştirerek yenileyen ekipler, son 3,5 yılda asfaltlamada büyük başarı göstererek dikkatleri üzerine çekti.

Diyarbakır Bağcılar Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaları ziyaret ederek incelemelerde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kendi imkanlarıyla ilçeye önemli hizmetler kazandırmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hava koşullarının zorluğuna rağmen sahada başarılı işlere imza atan ekiplerin mücadelesini öven Başkan Beyoğlu, dışarıya çıkmanın bile sıkıntı oluşturduğu bu hava koşullarında çalışmaları aksatmadan büyük gayretle çalışan ekip arkadaşlarını tebrik ederek, "Vatandaşlarımız bundan müsterih olsun. Bizde hizmet aşkı bitmez. Çünkü sayın cumhurbaşkanımızın ifadesiyle biz ayrım yapmadan bu millete sevdalıyız” dedi.