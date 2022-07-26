DEÜ, kurumsal akreditasyon belgesine kavuştu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen ‘2021 Kurumsal Akreditasyon Programı’ kapsamında Kurumsal Akreditasyon Belgesi’ni YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ın elinden aldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, kalite ve hizmet standartlarını yükseltecek yatırımlara ve projelere önem verdik. Aldığımız Akreditasyon Belgesini de, bir başlangıç olarak değil; daha fazlasını yapmak için dayanak noktası olarak görüyoruz” dedi.

İZMİR (İGFA) - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Belgesi’ne layık görülen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Rektörlük binasında yer alan 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda gerçekleştirilen takdim töreni ile belgesine kavuştu. Dâhil olduğu 2021 Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında YÖKAK tarafından kalitesi tescillenen DEÜ’nün Kurumsal Akreditasyon belgesini YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’a takdim etti.

Törenin açılış konuşmalarında söz alan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, söz konusu belge ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yönetimsel yaklaşımlarını yeni bir seviyeye taşıdığını ifade ederek, “Üniversitelerin akademik çalışmalarındaki kalite standartlarını yükseltmesi ve kamu yükümlülüklerinin niteliği ile niceliğini artırması, iç ve dış değerlendirmelere de bağlıdır. Bunlardan birincisi, otokontrol yani özdenetim mekanizmasının işletilmesidir. Diğeri ise dış paydaşlarımız ile dış denetim mekanizmalarının bilgi ve tecrübesinden yararlanmaktır. Bu noktada Rektörlüğümüz, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile diğer dış paydaşların fikirlerine, geri bildirimlerine ve raporlarına önem vermektedir. Dolayısıyla üniversitemiz, YÖKAK belgesini bu bağlamda değerli bulmakta; planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma süreçlerinin geliştirilmesinde kendisine referans noktası olarak görmektedir” dedi.

KALİTE VE HİZMET STANDARTLARIMIZI YÜKSELTTİK

Ülkemizin 20 araştırma üniversitesinden birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında kalıcı şekilde yer almak için gayret gösterdiğini ifade eden Rektör Hotar, “Bu doğrultuda araştırma üniversitemiz, devletimizin hem 11. Kalkınma Planı’nda öngördüğü alanlarda hem de yükseköğretim hayatında belirlediği hedeflerinde başarılı olmak için çalışıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana, kalite ve hizmet standartlarını yükseltecek yatırımlara ve projelere önem verdik. Akademik birimlerimizdeki öğretim ve araştırma faaliyetlerinin içeriğini ve işleyişini güçlendirecek adımlar attık. Üniversitemizdeki birçok akademik birimin farklı alanlarda akredite olmasını sağladık; kalite süreçlerini belgeledik. Bunu yaparken yönetim sistemlerimizi de güncellemeyi ihmal etmedik. Öyle ki; ISO:27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni kurumumuza kazandırdık. Engelsiz üniversite ve toplum yolunda girişimlerde bulunduk; mekânda ve eğitimde ‘Erişilebilirlik’ ödüllerini almaya layık görüldük. Kuruluşunun 40’ncı yılını kutlayan büyük ailemizin yatırım perspektifini, stratejik planlarına uygun olarak şekillendirdik” diye konuştu.

HOTAR’DAN TEŞEKKÜR

Rektör Hotar, Kurumsal Akreditasyon Belgesi’ni bir başlangıç olarak değil; daha fazlasını yapmak için dayanak noktası olarak gördüklerini söyleyerek, “YÖKAK’ın saha ziyaretlerinden, raporlarından ve değerlendirmelerinden ortaya çıkan somut gerçekleri, orta ve uzun vadeli hedeflerimizde mutlak suretle dikkate almamız gerektiğini düşünüyoruz. Kalite kavramını zihinlere aşılamanın ve içselleştirmenin belge almak kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu süreçte büyük bir emek veren kıymetli mensuplarımıza özellikle teşekkür ediyor; bir takım varsayımsal kuruluşların verilerine itibar etmemelerini önemle rica ediyorum. Başta Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Muhsin Kar’a ve YÖKAK’ın değerli üyelerine de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

DEÜ’YE HAYIRLI OLSUN

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kurumsal akreditasyon süreçlerine gönüllü olarak dâhil olan kurumların başında geldiğini söyledi. Dokuz Eylül Üniversitesi ailesini tebrik ederek sözlerini sürdüren Prof. Dr. Muhsin Kar, “Bugün DEÜ için güzel bir gün. Dokuz Eylül Üniversitemiz dış değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak bunu Kurumsal Akreditasyon Belgesi ile taçlandırdı. Bu başarılar ortaya çıkarken liderlik, yönetim ve kalite başlıkları ön plana çıkıyor. Biz de liderliği oldukça önemsiyoruz. Rektörlerimizin bu süreci sahiplenmesi, üniversitelerimizin kalite anlayışını güçlendirmesinde önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor. Paydaşların kalite süreçlerine katılımının da hayati rol oynadığını biliyoruz. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar olmak üzere bu süreçte başarıyla çalışan DEÜ mensuplarını tebrik ediyor, Kurumsal Akreditasyon Belgemizin üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Üniversitelerin eğitim-öğretim, toplumsal katkı gibi temel fonksiyonlarını sürekli iyileştirme anlayışıyla kamuoyuna yansıtmalarını önemsediklerini söyleyen Prof. Dr. Kar, “DEÜ, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun kurumsal dış değerlendirme programı, izleme programı ve kurumsal akreditasyon programlarında yer aldı. Kurumsal akreditasyon programlarıyla ÖSYM kılavuzunda yer alıyor. Dokuz Eylül Üniversitemizin karşısında YÖKAK yazıyor. Akreditasyon durumuyla ilgili bilgi de açıklama bölümünde yer alıyor. Türkiye’deki diğer üniversitelerimiz de 2027 yılına kadar bu programa dâhil olacaklar. Akredite edilmeyen üniversiteler de söz konusu olacak. İki yılda bir üniversitelerimizi ziyaret etmeye devam edeceğiz. Akredite olduk iş bitti diye bir şey olmayacak” açıklamasında bulundu. Muhsin Kar, uzaktan eğitim, hayat boyu öğrenme ve mesleklerin geleceğine ilişkin yükseköğretim kurumlarına büyük görev düştüğünü belirterek, ‘öğrenci merkezli eğitim’ anlayışının benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE ETTİK

DEÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. İlgi Karapınar ise, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin belirlediği yol haritası ve 2021-2025 stratejik planıyla kalite süreçlerini başarıyla sürdürdüğünü ifade ederek, “İdari ve akademik birimlerimizde kaliteye yönelik eğitimler düzenliyoruz. İç ve dış paydaşlarımızdan geri dönüşler alıyor; öz değerlendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar olan çalışmalarımızla eğitim-öğretim, araştırma, uluslararasılama, toplumsal katkı gibi alanlarda önemli kazanımlar elde ettik. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nükhet Hotar’a, yöneticilerimize ve YÖKAK yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.