DEÜ'den İspanya çıkarması

İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen Uluslararası Eğitim Konferansı ve Fuarı’na katılan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), aralarında Kanada, Fransa ve Almanya’nın da bulunduğu 10 ülkenin üniversiteler ile akademik işbirliği ve değişim programlarını içeren protokollerin imzalanması için mutabakat sağladı.İZMİR (İGFA) - İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen ve 13-16 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda stant açan DEÜ, İspanya, Fransa, Macaristan, Litvanya, Almanya, Kanada, Singapur, Malezya, Güney Kore, Japonya ve İsveç’teki üniversiteler ile tıp, sağlık bilimleri, mühendislik, havacılık, işletme, turizm ve gastronomi alanlarında işbirliği kararı aldı.

Fuarda, 90 ülkeden 6300’den fazla katılımcı yer alırken; Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Olgun Çiçek’in de hazır bulunduğu Dokuz Eylül Üniversitesi’nin standı ise yoğun ilgi gördü.

Fuarın verimli geçtiğini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Uluslararasılaşma misyonumuza uygun olarak; tıp ve mühendislikten gastronomiye kadar birçok alanda dünyanın önde gelen üniversiteleriyle işbirliği yapma kararı aldık. Araştırma üniversitemize gösterilen ilgi de bizi ayrıca memnun etti” diye konuştu.

Sürdürülebilir hedefleri ortaya koymanın Türkiye’nin küresel rekabette elini daha da güçlendireceğini ifade eden Rektör Hotar, fuarda ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Etkinlik sebebiyle gittikleri İspanya’da Türk diplomatları da ziyaret ettiklerini kaydeden Rektör Hotar, üniversiteyi İspanya’da başarıyla temsil eden mensuplarımıza, bilim dünyasını temsilcilerine ve ziyaretçilere teşekkür etti.