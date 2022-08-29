Derince’ye sağlık katacak proje hızla ilerliyor

Büyükşehir tarafından Derince’deki eski Askeri Hastane alanında yapılacak Sağlıklı Yaşam Parkı’nda çalışmalar hızla ilerliyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Derince eski Askeri Hastanesi alanında projelendirilen Sağlıklı Yaşam Parkı’nda çalışmalar tam sürat ilerliyor. Vatandaşların huzur ve mutluluk içerisinde zaman geçirebilmeleri için yürütülen çalışmalar 28 dönüm alanda devam ediyor. Proje kapsamında çalışmalar tamamlandığında 7’den 70’e tüm vatandaşlar burada hoşça vakit geçirebilecek. Özenle planlanan projede duyusal terapi alanları, çocuklar için sokak fitness alanı, çocuk macera parkı, bilişsel zekayı destekleyen duyusal oyun sahası ve pek çok ilgi çeken alanlar olacak.

PROJENİN BELLİ AŞAMALARI TAMAMLANDI

Büyükşehir ekipleri, projeye başlanıldığı günden bugüne epey bir mesafe kat etti. Bu kapsamda parkın çevre duvar imalatının yüzde 70’i tamamlandı. Duvarın tuğla kaplaması yapılmadan önceki işlemlerden astar ve file imalatı yapılıyor. Ardından kaplama işlemine başlayacak olan ekipler, basketbol, futbol ve tenis sahalarının zemin betonlarını atarken spor sahalarının projektörlerini de monte etti.

KABA İNŞAATLAR TAMAM

Proje kapsamında kafeterya, mescit, tuvalet ve spor idari binanın kaba inşaatları tamamlandı. Çatı imalatları yüzde 70 oranında tamamlanırken kafeteryanın çelik konstrüksiyon imalatı ise yapıldı. Binaların ince imalatları devam ederken, proje kapsamındaki yürüyüş yollarının grobetonları atıldı. Ekipler şimdi zemin kaplama imalatlarına başladı.

ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar aynı zamanda hız da kazanıyor. Projeyi yürüten ekipler, iş dahilinde ara yürüyüş bağlantı yollarının granit ve bazalt imalatına başladı. Bununla birlikte kafeterya önünde bulunan 700 m2’lik teras ile fitoterapi alanının imalatlarının yapılıp kaplamalarına başlanması planlandı. Bin 100 m2’lik çocuk oyun alanı ve 550 m2’lik sokak fitness ve duyusal oyun alanının betonları atılıp kaplamaya hazır hale getirildi. Yağmur suyu ve atık su imalatlarını tamamlayan ekipler, çalışma sahasında elektrik alt yapı çalışmalarına ise devam ediyor. Bu kapsamda

dekoratif aydınlatma direği montajına başlandı.

PARK, KUŞ SESLERİ İLE YANKILANACAK

Ekipler, imalatına başlanan bisiklet yolunun 350 m’lik kısmını tamamladı. Sulama sistemi kazı ve montaj işleri yapılıyor. Tüm sert zeminlerin kaplaması bazalt plak, taş troverten taş ile imalatı yapılacak. Büyükşehir kısa bir zaman sonra gül bahçesi ve refleksoloji alanlarının imalatına başlayacak. Sağlıklı Yaşam Parkı projesi tamamlandığında duyusal terapi yöntemlerine uygun alanlar, koku duyusu için 900 metre kare gül bahçesi, işitme duyusu için müzik, su havuzu, su aynası ile kuş evleriyle parka yuvalanacak kuşların sesleri için alanlar da olacak.

ÖZENLE HAZIRLANAN TERAPİ ALANLARI İLGİ ÇEKECEK

Sağlıklı Yaşam Parkı tat duyusu için fitoterapi alanı ile meyve ağaçları, dokunma duyusu için de refleksoloji alanı, görme duyusu için de kullanılan yapısal ve bitkisel materyalin; çizgi, şekil, renk ve doku uyumuna dikkat edilerek, alan kullanımına uygun alanlar, sokak fitness alanı, çocuk macera parkı, bilişsel zekayı destekleyen duyusal oyun alanı ve dinlenme alanlarıyla, vatandaşlara keyif veren bir yer olacak. Ekipler proje sahasında vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir yaşam alanına kavuşması için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.