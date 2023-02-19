Depremde zarar gören Pazarcık'ın altyapısını Manisa onarıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü içme suyu ekibi görev yeri olan depremin merkez üssü ilçelerinden Pazarcık’ta önemli bir görevi yerine getiriyor. İlçe merkezinde deprem nedeniyle zarar gören hatlarda su kayıp kaçaklarını önlemek için görev yapan MASKİ ekiplerinin çalışması ile merkez içme suyu deposunda yeniden yeterli su tutulması sağlanacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, depremden etkilenen illerde yaraların sarılması için adeta seferber oldu.

Bu noktada MASKİ Genel Müdürlüğüne depremin merkez üssü ilçelerinden Pazarcık’ta önemli bir görev verildi. Asrın felaketinde Pazarcık’ın içme suyu altyapısı da ciddi oranda zarar gördü.

Bu sebeple, içme suyu deposu dolmadığı için şebekeye yeterli su verilemeyen ilçede hat tamiratlarına ara vermeden devam eden ekiplerimiz, yaptığı çalışma ile su-kayıp kaçaklarının önüne geçecek. Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ile ortak hareket eden ekipler, Pazarcık’a yeterli su temin edilene kadar çalışmalarına devam edecek.