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Denizli’de dev çevre yatırımı

Yerel 25.06.2022, 11:30
Denizli’de dev çevre yatırımı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi kapasitesinin önümüzdeki 10 yıllık ihtiyacı karşılayacak şekilde artırılması için dev bir yatırıma imza atıyor. Yılda 300 milyon kilogram evsel atığın, çöp suları ile birlikte bertaraf edildiği çevre dostu örnek tesis, temiz ve sağlıklı geleceğe atılan en büyük adım olarak görülüyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yılda yaklaşık 300 milyon kilogram evsel atığın, çöp suları ile birlikte bertaraf edildiği Denizli Büyükşehir Belediyesi Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisinde incelemede bulundu. Burada, kapasitesi önümüzdeki 10 yıllık ihtiyacı karşılayacak şekilde artırılması için başlatılan 3. Lot yapım çalışmalarını inceleyen Başkan Zolan’a Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ramazan Değirmenci ile beraberindekiler eşlik etti. Depolama sahası 6,5 hektar daha artırılan Katı Atık Bertaraf Tesisi 3. Lot yapım çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Zolan daha sonra bertaraf edilen çöplerdeki sızıntı sularının arıtılarak çevre ve insan sağlığına karşı zararsız hale getirildiği Sızıntı Suyu Arıtma Tesisinde incelemede bulundu. Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada geleceğe güzel bir şehir bırakmak adına Büyükşehir Belediyesi olarak en etkili çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Denizli merkez ve ilçelerinde 10 yıl öncesine kadar evsel atıkların vahşi depolama yöntemi ile kontrolsüz bir şekilde bertaraf edilmeye çalışıldığını anlatan Başkan Zolan, bunun sonucunda da sızıntı sularının yer altı sularını kirletmesi, yağmur ve rüzgarlarda kirlilik ve mikropların doğaya dağılması riski başta olmak üzere vahşi depolamanın tüm canlılara yönelik olumsuz etkileri olduğunu belirtti. Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi 3. Lot yapım çalışması ile tesis kapasitesinin önümüzdeki 10 yıllık ihtiyacı karşılayacak şekilde artırıldığına dikkati çeken Başkan Zolan, “Burada çöplerin depolandığı 1. Lot doldu, 2’nci Lot da dolmak üzere olduğu için bu yatırımımızı devreye alıyoruz. Bir ay sonra inşallah 3. Lot çalışmamızı da tamamlayacağız. Bu yatırımla çevreye çok büyük katkı sağlamış ve insanlarımızın sağlığını korumuş olacağız. Yer altı sularının kirlenmemesi, doğa ve çevreye hiçbir olumsuz etki bırakılmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çok maliyetli, zor, görünmeyen ama yapılması gereken bir yatırımdır. Denizli’mize en çevreci, en temiz şehir diyorsak bunlar da olmazsa olmaz yatırımlardır” dedi.

1993 yılında İstanbul Ümraniye’de yaşanan çöp patlamalarını hatırlatan Başkan Zolan, vahşi depolamanın can kayıplarına da neden olabileceğini vurgulayarak, Denizli’ye kazandırdıkları örnek tesiste Denizli Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ile tıbbi atıkların da bertaraf edildiğini, bunun yanında çöplerden açığa çıkan metan gazını da elektrik enerjisine dönüştürdüklerini belirtti. Tesisin tüm dünyanın korkulu rüyası haline gelen iklim değişikliğinin önlenmesine de katkısı olduğunu bildiren Başkan Zolan, ortaya çıkan sera gazı salınımlarının atmosfere bırakılmayarak enerjiye dönüştürüldüğünü ifade etti. Evsel atıkların ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması gerektiğini kaydeden Başkan Zolan, “Depolama alanımızın kısa zamanda dolmaması ve çöplerin ekonomiye kazandırılması için vatandaşlarımıza çöplerini ayrıştırmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah büyük maliyetlerle yapılan bu yatırım uzun süre kullanılacak. Birlikte çok güzel işlerin altına imza attık, bundan sonrada birçok güzel işler yapacağız. Çevreci yatırımımız geleceğimize hayırlı olsun” dedi.

Çöp sızıntı sularının zararsız hale getirilmesi için inşa ettikleri Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi hakkında da ayrıntılı bilgi veren Başkan Zolan, “Burada çöp sularını direkt olarak doğaya bırakmıyoruz. Arıtma tesisimizde birçok işlemden geçtikten sonra sızıntı suları zararsız hale geliyor. Ama biz ona rağmen yine de buradaki suyu vidanjörlerle alıp, Merkez Atık Su Arıtma Tesisimize bırakıyoruz. Orada ikinci bir arıtma işlemi daha görüyor. Yaklaşık bir yıl önce Sızıntı Suyu Arıtma Tesisimizi tamamladık. Bunlar görünmeyen ama şehirde olmazsa olmaz yatırımlardır. Çevre ve temizlik diyorsak mutlaka olması gereken işler. Düzenli çöp depolaması olduğu gibi oradan çıkan çöp sularının da arıtmasını gerçekleştirerek görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyor, milletimize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Denizli’de yaşayan tüm vatandaşlarımız hizmetin en iyisine en güzeline layık.”

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