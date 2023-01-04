Denizli şantiyeye döndü! İçme suyu problemi tarih oluyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Acıpayam ilçesinin Yeşilyuva Mahallesi’nde alt yapı atağı başlattı. Vatandaşları modern bir altyapıya kavuşturacak proje ile bölgeye 60.500 metre içme suyu hattı döşenecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Acıpayam ilçesinin Yeşilyuva Mahallesi’ni modern bir altyapıya kavuşturacak içme suyu hattı yenileme projesine başladı. Yeşilyuva Mahallesi sakinleri bir süre önce içme suyu hatlarının ömrünü tamamlamasından dolayı bölgede sık sık arıza ve patlaklar yaşandığını belirterek, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’dan bu soruna el atmasını istedi. Başkan Zolan’ın talimatı üzerine yapılan çalışma ile Yeşilyuva Mahallesi’nin içme suyu hatlarını baştan aşağı yenileyecek proje başlatıldı. Vatandaşların modern bir alt yapıya kavuşması için, ömrünü tamamlamış içme suyu boruları yeni nesil, uzun ömürlü polietilen borularla değiştiriliyor. Proje kapsamında bölgeye 60.500 metre içme suyu hattı döşenecek.

Su olmazsa hayat da olmaz

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Yeşilyuva Mahallesi’nde başlattıkları projenin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Hedeflerinin altyapıda Denizli’nin 19 ilçesi 616 mahallesinde aynı standartları yakalamak olduğunu kaydeden Başkan Zolan, suyun her damlasını korumak zorunda olduklarını söyledi. Altyapı yatırımlarıyla içme suyu kayıp kaçak oranını düşürmeye devam ettiklerine dikkati çeken Başkan Zolan, “Su olmazsa hayatın devam etmesi de mümkün değil. Bu nedenle altyapı yatırımlarımızı yapmak ve suyumuzu koruyarak gelecek nesillere ulaştırmak gerekiyor. Projemizi tamamladığımızda suyumuzu kesintisiz ve kayıp yaşamadan Yeşilyuvalı hemşehrilerimize ulaştıracağız. Sabır ve desteklerinden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.