Denizli İtfaiye ekipleri Kütahya’da

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını söndürme faaliyetlerine destek olmak için ekiplerini sevk etti.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kütahya’nın Emet ilçesinde başlayan orman yangınının söndürülmesine destek olmak için ekiplerini sevk etti. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ait 1 pikap ve 1 arazöz ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na ait 1 su tankeri ile toplam 7 personel ilçeye bağlı Küreci ile Samrık köyleri arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek için gece geç saatlerde yola çıktı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Kütahya’ya geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan yangına müdahale için yola çıkan Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiyemize kolaylıklar diliyorum, Allah yar ve yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı.