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Denizli'de her mahalle aynı hizmeti alacak

Yerel 20.07.2022, 08:40
Denizli'de her mahalle aynı hizmeti alacak

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Çivril ilçesinde hayata geçirdiği üst yapı yatırımlarını inceleyerek vatandaşlarla kucaklaşan Başkan Osman Zolan, “Denizli’mizin her ilçe ve mahallesinde aynı hizmet kalitesi olmasını hedefliyoruz” dedi. Vatandaşların bağrına bastığı Başkan Zolan, gittiği her mahallede davul, zurna ve sevgi gösterileri ile karşılandı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan geçtiğimiz gün Büyükşehir Belediyesinin Çivril ilçesinde hayata geçirdiği üst yapı yatırımlarını inceleyerek vatandaşlarla kucaklaştı. Başkan Zolan’a Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, AK Parti Çivril İlçe Başkanı Halil Ertuğrul, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve Serhat Akbulut ile mahalle muhtarları ve beraberindekiler eşlik etti. İlk olarak Çivril ilçesinin Koçak Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Zolan, sırasıyla Tuğlu, Bucak, Yalınlı, Karamanlı, Ömerli ve Kocayaka Mahallesi’ndeki Büyükşehir Belediyesinin kilit parke taşı döşeme çalışmaları ile tamamladıkları sathi kaplama asfalt yolları inceledi. Gittiği her mahallede davul, zurna eşliğinde sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Zolan, vatandaşlarla uzun uzun sohbet ederek dertlerini dinledi. Kilit parke döşeme çalışmasına da katılan Başkan Zolan Çivril ilçesinin birçok mahallesinde Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ve yapmaya devam ettiği yatırımları incelediklerini söyledi.

Kaza riski barındıran Çivril-Irgıllı yolu yapılıyor

Birçok bölgede buluşmalar gerçekleştirerek mahallelerin ihtiyaçlarını istişare etme imkanı bulduklarını anlatan Başkan Zolan, “Şu an Ömerli Mahallesindeyiz. Bu bölgenin maalesef üst yapısı yapılmamıştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak buranın üst yapısının yüzde 90’ını tamamladık. Artık kimsenin ayağı yazın toza, kışın çamura değmeyecek. Biz söz vermiştik. Denizli merkezdeki hizmet kalitesi neyse her yerde bu olacak demiştik. Bu hedefle çalışmalarımız sürdürüyoruz. Her geçen gün insanlarımın taleplerini yerine getirme konusunda gayret ediyoruz” dedi. Bunun yanında 20 kilometrelik Çivril-Irgıllı arası yolun ilk 10 kilometresinde başladıkları sathi kaplama asfalt yapım çalışmasının sürdüğünü kaydeden Başkan Zolan, bu yatırımın da çok önemli olduğunu, çünkü söz konusu yolun dar ve dalgalı olması dolayısıyla kaza açısından risk barındırdığını kaydetti.

Denizli, Türkiye’de örnek gösterilen bir şehir

Başkan Zolan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu gayretlerimizle, farklı yerdeki herkesin aynı standartlarda hizmet alıp yaşamasını arzu ediyorum. Denizli’mizin her ilçesinde ve her mahallesinde aynı hizmet kalitesi olmasını hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirmek için de tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte gayret gösteriyoruz. Denizli’miz artık bugün Türkiye’de örnek gösterilen bir şehir. İnşallah sorunları bitirerek daha farklı noktalara doğru yolumuza devam etmek istiyoruz.”

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