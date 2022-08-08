Denizli'de eski başkan son yolculuğuna uğurlandı

Denizli’nin 1984-1989 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ziya Tıkıroğlu için Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Başkan Zolan merhumun sadece belediye başkanlığı görevi ile değil yaşamının her anında Denizli’ye katkı sağlamak için gayret sarf ettiğini söyledi.DENİZLİ (İGFA) - 1984-1989 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ziya Tıkıroğlu’nun vefatı Denizli’de üzüntüyle karşılandı. Denizli’nin 19’ncu Belediye Başkanı olan Ziya Tıkıroğlu için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’ndaki Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde resmi tören düzenlendi. Törene önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, önceki dönem Denizli Belediye Başkanı Ali Marım, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ile Tıkıroğlu’nun ailesi, sevenleri ve Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı. Tıkıroğlu’nun eşi Binnur Tıkıroğlu ve ailesine taziye dileklerini ileten Başkan Osman Zolan törende yaptığı konuşmada merhumun sadece belediye başkanlığı görevi ile değil yaşamının her anında Denizli’ye katkı sağlamak için gayret sarf ettiğini söyledi.

“Gönüller yaparak gök kubbede hoş bir seda bırakmıştır”

Başkan Zolan, “Ziya Tıkıroğlu Bey çok özel bir insandı. Mesleği mimarlıktı ama bunun yanında birçok STK’da da görev almıştı. Hiçbir sorumluluktan kaçmamış, her zaman elini taşın altına koyarak şehrine katkı sağlamak için gayret sarf etmişti” dedi. Tıkıroğlu’nun açıkhava tiyatrosu, konservatuar gibi Denizli’de pek çok önemli hizmete imza attığını hatırlatan Başkan Osman Zolan, “Kendisi tam anlamıyla sanat ve kültür insanıydı. Kültürle ve sanatla her zaman iç içeydi. Belediye Başkanlığından sonra da kültür sanat işlerini hiç bırakmadı. Şehrimizin sorunlarına hep çözüm bulmak, katkı sağlamak için gecesini gündüzüne kattı. Ziya Tıkıroğlu Başkanımız bu dünyada iz, eser bırakmıştır. Gönüller yaparak gök kubbede hoş bir seda bırakmıştır. Ben tekrar Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun” diye konuştu.

Asri Mezarlığa defnedilecek

Tıkıroğlu’nun naaşının Yeni Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verileceği belirtildi. 1984-1989 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ziya Tıkıroğlu, 7 Ağustos 2022 Pazar günü 87 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ziya TIKIROĞLU

1935 yılında Denizli’de doğan Ziya Tıkıroğlu, ilk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı. İstanbul Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 1957 yılında mezun olmasının ardından mesleki yaşantısına Denizli Belediyesi’nde başladı. Denizli Belediyesi Meclis Üyeliği yaptıktan sonra1984 yerel seçimlerinde Denizli Belediye Başkanı seçilerek 1989 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Belediye Başkanlığından sonra yeniden mimarlık bürosuna dönen Tıkıroğlu, 2000 yılına kadar mimar olarak çalışmalarını sürdürdü. Denizli’deki birçok STK’da görev yapan Tıkıroğlu, Denizli Turizm Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı’nda (DESAV) 10 yıl başkanlık yaptı. Evli, 3 çocuk ve 4 torun sahibi Tıkıroğlu’nun Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan 4 kitabı bulunmaktadır.