Denizli'de alt yapıya dev bütçe

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, suya ulaşmada zorluk çeken, uzun yıllar önce yapılmış altyapı hatlarında sık sık arıza sebebiyle susuz kalan muhtelif mahallelerde içme suyu hatlarının yenilenmesi için açılan ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzaladı. Sözleşme ile 183 milyon liranın üzerinde alt yapı yatırımı yapacaklarını belirten Başkan Zolan, su sıkıntısı yaşayan mahallelerde içme suyu hatlarının yenileceğini müjdeledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, kent genelinde yer alan muhtelif mahallelerde içme suyu iletim sistemi ve şebeke inşaatları yapımı için açılan ihaleyi kazanan yüklenici firma ile sözleşme imzaladı. Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen imza törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, İçme Suyu ve Kanalizasyon Daire Başkanı Ufuk Yarar ile ihaleyi kazanan Atilla İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Atilla, Temelsu Uluslararası Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri Proje Müdürü Ahmet Tosun ve davetliler katıldı. Başkan Osman Zolan, güzel bir işin başlangıcını yaptıklarını, suyun hayatın devamlılığı açısından olmazsa olmaz olduğunu ve suyun korunarak gelecek nesillere ulaştırmanın çok kıymetli olduğunu söyledi. Bu kapsamda suyun bulunmasının ve üretilmesinin çok zor olduğunu, var olan suyun vatandaşlara sağlıklı, herhangi bir kayıp yaşamadan ulaştırılabilmesinin en önemli görevlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Zolan, “Suyun kıymetini bilerek bu yatırımlara giriştik” dedi.

"Su yoksa hayat yoktur"

"Denizli’mizde bugüne kadar altyapı yatırımlarımız kapsamında içme suyu hatlarını ve kanalizasyon hatlarını yenileyerek aynı zamanda bugüne kadar olmayan yağmur suyu hatlarını inşa etmek için gecemizi gündüzümüze katarak uğraşıyoruz" diyen Başkan Zolan şunları söyledi: "Altyapı çok önemlidir. Bir şehirde altyapı yoksa üste ne yapsanız anlamı yoktur. Su yoksa hayat yoktur. İnsanın ve diğer canlıların yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bu altyapı yatırımımızla ilgili bir ihale gerçekleştirdik. Bu ihale ile muhtelif mahallelerimizde içme suyu hatlarını yenileyeceğiz. Birçok ilçemizde suya ulaşmada zorluk çeken ve uzun yıllar önce yapılmış altyapıda çok büyük kayıplar olan, sık sık arıza sebebiyle su kaçakları ve vatandaşlarımızın susuz kalma sorununu yaşayan mahallelerimizde bu sorunu bertaraf edeceğiz" Suyun zor şartlar altında edindiklerini hatırlatan Başkan Zolan, en önemli noktalardan başlayarak sorun yaşayan muhtelif mahallelerde altyapı yatırımına başlayacaklarını vurguladı.

Altyapıya dev bütçe

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yaptığımız iş çok önemli ve hayati. 184 milyon liraya yakın bir bütçeye sahip bir çalışma. Altyapı cesaret, sabır, destek ister. En büyük isteği de büyük bütçe ister. Biz de bu noktada su, hayat ve insanlarımızın konforu ile ilgili geri adım atmadık. Onları daha iyi ve konforlu bir şehirde yaşatmak, susuz bırakmamak ve sağlıklı bir ortamda yaşatmak için diğer yatırımlarımızı yaparak yolumuza devam ettik. İmzalar sonrasında hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacağız. Sıkıntılı olan mahallelerimizin altyapısını yenileceğiz, içme suyu hatlarını da güven altına almaya gayret göstereceğiz. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Şehrimize, insanlarımıza ve bu işi yapacak olan firmamıza ve çalışma arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. Atilla İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Atilla ise, canla başla çalışıp, kendilerine verilen işi en kısa zamanda tamamlayacaklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Başkan Zolan ve Korhan Atilla sözleşmeye imza attı