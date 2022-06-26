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Denizde canlar onlara emanet
Yerel 26.06.2022, 13:46
Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı Cankurtaran ekibimiz aldıkları ilkyardım bilgisi ile teorik ve pratik eğitim sonrası gerçekleştirilen tatbikatla görevlerine başladı.SİNOP (İGFA) - Tatbikat Kumkapı plajında Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Minoğlu ve Aydın Hakan Sönmez, Özel Kalem Müdürü Uğur Davas ve İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek'in katılımıyla gerçekleştirildi.
Başkan Ayhan, “Vatandaşlarımızın can güvenlikleri için, 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında plajlarımızda görev yapacak cankurtaranların uyarılarını dikkate almalarını önemle rica ediyoruz” dedi.
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