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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkusu
Yerel 02.07.2022, 12:41
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95. yıldönümü, Çanakkale'de bir dizi etkinlikle kutlandı.
ÇANAKKALE (İGFA) - Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam ederken, günün anlam ve önemine ilişkin de konuşmalar gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından 'Bayramiç' gemisinde düzenlenen tören kapsamında Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Turhan Ecevit ve Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı M. İrfan Mutluay, deniz şehitleri anısına Çanakkale Boğazı'na çelenk bıraktı.
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