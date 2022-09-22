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Denizcilik sektöründe örnek mentör iş birliği

Yerel 22.09.2022, 12:47
Denizcilik sektöründe örnek mentör iş birliği

Dokuz Eylül Üniveristesi Denizcilik Fakültesi öncülüğünde 'Mezun Mentörlüğü' projesi ile mesleki gelişime ve kariyere yön veriyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin küresel pazara ulaşmasında önemli rol üstlenen Türk denizcilik sektörüne nitelikli denizciler kazandıran Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ), öğrencilerinin kariyer planları için örnek bir çalışmaya daha imza attı.

Denizcilik Fakültesi öncülüğünde; Kariyer Planlama Koordinatörlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği işbirliğinde başlatılan ‘Mezun Mentörlüğü’ projesi ile öğrencilerin sektör bilgilerini artırması hedefleniyor.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Denizci üniversitemizin akademik faaliyetlerini, özel sektörün bilgi ve tecrübesi ile bir araya getiren bu projenin öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine ve kariyerlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

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