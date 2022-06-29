Demirci yollarında güven sağlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci’de, karayolları- Karapınar grup mahalle yolunda bakım çalışması başlattı. 20 mahalle ve bağlısının faydalandığı çalışmanın ardından mahalleler arası ulaşım daha güvenli hale gelecek.

MANİSA (İGFA) - Demirci ilçesi karayolları-Çanakçı – Rahmanlar – Ulacık ve Karapınar grup mahalle yolunda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmayla mahalleler arası ulaşım daha güvenli hale gelmesi amaçlanırken, çalışma hakkında detaylı bilgiyi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay verdi. Yürütülen çalışmanın 18 kilometrelik güzergah üzerinde olduğunu belirten Kuruçay, “Yapılan çalışmada trafiği tehlikeye sokan virajlarda ve yolda genişletme, su geçişleri için koruge boru döşeme ve temel dolgu çalışmaları yürütülmektedir. Yapılan bu çalışmalardan yaklaşık 20’ye yakın mahalle ve bağlısı faydalanacaktır” dedi.