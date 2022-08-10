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Darıca’da canlarla iftar
Yerel 10.08.2022, 11:34
Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Darıca Cemevi’nde Muharrem Orucu tutan canlarla birlikte iftar yaptı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Anadolu Kültür ve Görgü Derneği Darıca Cemevi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Muharrem Orucu iftar programına katıldı.
Programa Başkan Hürriyet’in Konya’dan gelen misafiri Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa da katıldı.
Canlarla lokmasını paylaşan Başkan Hürriyet, Yas-ı Matem orucu tutan canların oruçlarının ve dualarının kabul olması dileğinde bulundu.
Darıcalılar tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan Başkan Hürriyet, canlarla hatıra fotoğrafı çekildi.
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