Darıca Nene Hatun’un yolları tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca Nene Hatun Deresi boyunca inşa edilen parkta birçok imalatın yanında yürüyüş ve bisiklet yollarının yapımı tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Şehrin sahillerindeki birçok yere park inşa ederek vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm bunların yanı sıra şehir içindeki dere ve vadileri de düzenleyerek birer yaşam alanına dönüştürüyor.

Darıca Nene Hatun Deresi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından dereye paralel olarak inşa edilen parkta çalışmalar büyük oranda bitirildi. Çalışma kapsamında 2 bin 200 metre yürüyüş yolu ile 2 bin 080 metre bisiklet yolunun imalatı tamamlandı. İçerisinde birçok spor ve sosyal alanın bulunduğu parkta vatandaşlar hoşça vakit geçirebilecek.

Büyükşehir, Kocaeli’nin turizm ve yazlık bölgesi Darıca’da yatırımlarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Pek çok projenin hayata geçirildiği ilçede daha önce ıslahı yapılan Nene Hatun Deresi’nde yürüyüş yolu yapım çalışmalarında sona doğru yaklaşılıyor. Toplamda 34 bin metrekarelik alanda 21 bin 020 metrekare yeşil alan oluşturuldu.

BASKET VE FUTBOL SAHALARI

Proje kapsamında sosyal ve sportif alanlar da unutulmadı. İş dahilinde 1 adet futbol sahası ve 2 adet basketbol sahasının inşası tamamlandı. Yine çalışmalar dahilinde 2 adet çocuk oyun grubu, 1 adet fitness takımı inşa edildi. 3 yüzeyli pota kompleksinin yapımı devam ederken 1 adet eski çocuk oyun grubunun yenileme çalışmaları bitirildi. Dere kenarına bin 500 metrelik ferforje korkuluğun imalatı tamamlanırken kalan 500 metresinin çalışmaları ile tuvaletlerin yapımına devam ediliyor. Ayrıca parkın çeşitli yerlerindeki girişlere 5 adet kapı inşa edildi.

Ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığı Nene Hatun Deresi Yürüyüş Yolu İşi kapsamında 549 adet ağa dikimi, bin 400 metreküp toprak dökümü yapıldı. Proje kapsamında 21 bin 020 metrekare alan çimlendirildi.

İSU Genel Müdürlüğü’nün Pirireis Deresi’nin yanında Darıca’da yaptığı ikinci ıslah çalışması Nenehatun Mahallesi’nde yer alan ve geçtiğimiz yıllarda bir kısmı ıslah edilen Nene Hatun Deresi’nde olmuştu. Yerleşim alanı içerisinde yer alan derede toplam 981 metre ıslah çalışması yapıldı. Islah çalışmaları ile Nene Hatun Deresi insan ve çevre sağlığı için tehlike arz etmeyecek hale getirildi.