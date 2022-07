Danişmentler’de menfez çalışmalarını tamamladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Danişmentler mahallesindeki dere geçiş noktasında menfez çalışmasını tamamladı. Yol geçişinin daha güvenli hale geldiği çalışma ile vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlandı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirmek ve her türlü can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Demirci ilçesine bağlı Danişmentler mahallesindeki dere geçiş noktasında menfez çalışması tamamlandı. Zamanla deformasyona uğrayan ve mahalleye sıkıntı yaratan yol geçiş noktasındaki menfezin yıkılıp yerine yenisinin yapılması ile hem ulaşım tekrar güvenilir hale geldi hem de vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı.

Danişmentler mahalle muhtarı Sadettin Akın, “Mahallemizin içerisinden geçen dere üzerindeki geçiş noktasında sorun yaşıyorduk. Zamanla da deformasyona uğrayarak yolda çökme meydana geldi. MASKİ ekiplerine bildirdik. Ekipler hızlı bir şekilde müdahale etti ve menfez yapıldı. Artık vatandaşlarımızın bu bölgedeki ulaşım sıkıntısı sona erdi. Çok güzel oldu, çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün sayesinde bu hizmetlerle tanışıyoruz. Çok mutluyuz. Emek veren herkese ve Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.