Dağ yola indi! Son yılların en büyük heyelanı

Ordu’nun Çamaş ilçesine bağlı Budak Mahallesi Mahmat mevkiinde geçtiğimiz hafta yağan şiddetli yağışlar nedeniyle dağın büyük bölümü kaydı. Dağdan kopan toprak kütlesi, 7 haneye ulaşım sağlayan yolu kapattı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların çok riskli olduğu bölgede, yer altı sularının çekilmesiyle birlikte yolu yeniden ulaşıma açtı.

ORDU (İGFA) - Ordu’da geçtiğimiz hafta yağan şiddetli yağışlar heyelan ve toprak kaymalarını da beraberinde getirdi. Bazı bölgelere metrekareye 260 kg yağış düşerken il genelinde 336 adet heyelan ve toprak kayması meydana geldi.

Heyelanların en şiddetli olanlarından iki adeti ise Çamaş ilçesine bağlı Budak Mahallesi’nde meydana geldi. Mahmat mevkiinde 7 haneye ulaşım sağlayan yol üzerinde iki ayrı noktada dağ yola kaydı. Heyelanın büyüklüğü ise Büyükşehir ekiplerinin yaptığı teknik incelemeler sonrası ortaya çıktı.

Zemindeki oynaklık nedeniyle, can ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla, zemin yağmur sularının çekilmesi için ilk etapta heyelana müdahale edilmedi.

Heyelan bölgesinde hazır bekleyen Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, gerekli önlemlerin alınması ve iş güvenliğinin sağlanmasının ardından heyelan oluşan bölgelere müdahale etti. Çalışmalar sonrası 7 haneye hizmet veren yol ulaşıma açıldı. Vatandaşların ihtiyaçları giderildi.

Heyelan kaldırma işlemlerinin ardından Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de içme suyu hatlarının yenilenmesi için harekete geçti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, heyelan olan bölgenin güvenliğinin sağlanması için bölgede taş duvar çalışması yapılacağı bildirildi.