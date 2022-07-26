Cumhuriyetin kızı Hürriyet Atatürk’ün doğduğu evde

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in gerçekleştirdiği ve kentte faaliyet gösteren 14 Balkan derneğinin ata topraklarıyla buluştuğu gezide kafile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu evi ziyaret etti.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentimizde faaliyet gösteren 14 Balkan derneği ile birlikte Balkanlardaki tarihi ve kültürel miraslarımızı ziyaret etti. Gezinin ilk ayağında Yunanistan Selanik’e giden kafile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu evi ziyaret etti. Ekip, “Atatürk Evi” olarak ziyaretçilerini ağırlayan evde Atatürk’e ait özel eşyaları ve tarihi belgeleri büyük heyecanla inceledi.

DUYGULU VE GURURLU ANLAR YAŞANDI

Başkan Hürriyet ve beraberindeki ekip, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1881 yılında dünyaya gözlerini açtığı evde hem duygulu hem de gururlu anlar yaşadılar. Ata topraklarında keyifli vakit geçiren Başkan Hürriyet ve beraberindeki ekip, Atatürk’ün doğduğu evin yanı sıra Galerius Zafer Takı, Rotunda ve Selanik Kalesi’ni ziyaret etti.