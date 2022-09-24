Cumhuriyet Caddesi parke taşa dönüyor

Gümüşhane Belediyesi tarafından sokak ve caddelerde gerçekleştirilen parke taşı döşeme ve sokak düzeltme çalışmaları son hızıyla devam ediyor.GÜMÜŞHANE (İGFA) - Gümüşhane Belediyesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, vatandaşların uzun zamandır şikâyetçi olduğu ve biran önce değişmesi yönünde talepte bulunduğu küp taşları komple değiştiriyor.

Gümüşhane Belediyesi tarafından ihale edilen ve ihale sonucunda parke yapım işini kazanan firma belirlenen programlar dâhilinde ilk olarak Cumhuriyet Caddesi üzerinde ki çalışmalarına başladı. Gümüşhane Belediyesi tarafından özellikle kışın ve yağmurlu havalarda arabaların ve yayaların ilerlemekte zorlandığı yolların değişmesi yönünde karar alınırken, Cumhuriyet Caddesi üzerinde sokak ve caddelerde gerçekleştirilen parke taşı döşeme ve sokak düzeltme çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen yol çalışmaları hakkında Gümüşkoza Gazetemize açıklamalarda bulundu. Başkan Çimen, “Cumhuriyet Caddesinin anayol güzergâhında bulunan küp taşı komple değiştiriyoruz. Vatandaşlarımızın çoğu bu taşın değişmesini istiyordu. Vatandaşlarımız sürekli olarak bu taşların değişmesi yönünde belediyemize telkinde bulunuyordu. İhale yaptık. İhale sonunda kazanan firma çalışmalara başladı. Bu çalışmaları bitirerek diğer düzenleme çalışmalarına davam edeceğiz. Bu küp taşlardan dolayı araçlar zarar görüyor ve toza meydan veriyordu. Özellikle kışın ve yağmurlu havalarda araçlardan yayaların üzerine su sıçrıyordu. Bu nedenle değişmesi yönünde karar aldık ve uyguladık” dedi.

Gümüşhane’de ulaşımı rahatlatmak ve çevre düzenini sağlamak amacıyla sürdürülen yol, yapım ve tadilat çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağız.