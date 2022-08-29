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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kütahya'da
Yerel 29.08.2022, 18:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Kütahya’ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Zafer Havalimanında il protokolü tarafından karşılandı.ANKARA (İGFA) - Bir dizi açılış ve miting içi Kütahya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç ve il protokolü tarafından Zafer Havalimanında karşılandı.
Kütahya’da olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, araçla miting alanına geçti.
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