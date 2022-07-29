Cumhurbaşkanı Tatar; “Aynı milletin evlatlarıyız”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’yı makamında ziyaret etti. Tatar, “Aynı milletin evlatları olarak, aynı kök, aynı milli değerler, aynı milli şuur ve haliyle gönlümüz, yüreğimiz bir. Birlikte mücadele vereceğiz” dedi.

OSMANİYE (İGFA) - Başkan Kadir Kara, Cumhurbaşkanı Tatar’ı Belediye Hizmet Binası önünde Türk’ün gür sesi belediye mehter takımı eşliğinde karşıladı. Başkanlık makamında devam eden ziyarette Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şeref defterini imzaladı.

Osmaniye gibi kadim bir şehirde ağırlanmaktan mutluluk duydukları ifade eden Tatar, şeref defterinde, “Nazik davetiniz üzerine bugün Osmaniye’de bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sayın Belediye Başkanı ve çalışma arkadaşlarına bize gösterilen misafirperverlik ve içten karşılama dolayısıyla teşekkür ederken; Osmaniye’ye kaliteli hizmet yolunda yapılan çalışmaları takdir ettiğimi belirtir başarılı hizmetlerin devamını temenni ediyorum.” İfadelerine yer verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’yı ziyaretlerinin ardından Osmaniye Belediyesi tarafından yapımı kısa süre önce tamamlanarak hizmete sunulan Osmaniye’nin kurtuluş mücadelesini yansıtan 2023 Açık Hava Müzesinde incelemelerde bulundu. Müze hakkında Belediye Başkanı Kadir Kara’dan bilgiler alan Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye’nin tarihine ve Osmaniyeliye yakışan bir hizmet olduğunu ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2023 Açık Hava Müzesi ziyareti sonrasında Başkan Kadir Kara ve protokol üyeleri ile birlikte Osmaniye Belediyesi tarafından hizmete sunulan Osmaniye Şehitler Anıtını ve 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olan Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu parkını ziyaret etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye ziyaretleri programları kapsamında Osmaniye Belediyesi tarafından projelendirilen ve 2012 yılında yapımı tamamlanarak hizmete sunulan Osmaniye Belediyesi Kent Müzesini gezerek incelemelerde bulundu.

Geçmişten günümüze Osmaniye’nin tarihi ve kültürel yapısını aktaran her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi ziyaretlerinde Başkan Kadir Kara, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a müze ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

Müze ziyaretini beğeniyle tamamlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kent Müzesinde yer alan Şor Odasında yerel basın ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelerek sohbet gerçekleştirdi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Osmaniye ziyaretleri onuruna yemekli program düzenledi.

Programda açılış konuşması yapan Belediye Başkanı Kadir Kara; “Bugün Osmaniye için tarihi bir gün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Beyefendi Şehrimizi şereflendirdiler. Biz de onun onuruna bu yemek programını tertip ettik. Katkı ve katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın şahsında Kıbrıs Türk halkına selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.” İfadelerini kullandı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz ise yaptığı konuşmada; “Hepimizin gururla, dua ile izlediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız bugün ilimize teşrif ettiler, ilimizi şereflendirdiler. Zat-ı âlilerini saygıyla selamlıyorum. Şehitler Diyarı Osmaniye’mizi ziyaret ettikleri için çok mutluyuz. Kıbrıs’taki soydaşlarımıza, kardeşlerimize selam, saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz.” dedi.

Osmaniye’de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; “Bana gösterilen yakın ilgi, alaka ve misafirperverliğe şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Aynı milletin evlatları olarak, aynı kök, aynı milli değerler, aynı milli şuur ve haliyle gönlümüzün, yüreğimizin bir olduğunu, birlikte mücadele verdiğimizi ifade ederek, “Şehitler Diyarı Osmaniye’ye geldiğimde elbette 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olan 50. Piyade Alay Komutanı Sayın Halil İbrahim Karaoğlanoğlu kışlasını ve onun askerlerini ziyaret etmek, onu yâd etmek, ona hürmetimi, saygımı ve minnettarlığımı ifade etmek, onu rahmetle anmak, ailesine ve Mehmetçiklerine sabırlar dilemek en büyük görevimdi. Bir kez daha Şehit Halil İbrahim Karaoğlanoğlu ve tüm şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.