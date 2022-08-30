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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesi’ni ziyaret etti

Yerel 30.08.2022, 09:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesi'ne ziyarette bulundu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni için Afyonkarahisar'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyeye gelişinde Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından karşılandı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın da hazır bulunduğu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeybek ve Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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