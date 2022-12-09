Çukurova’nın kalbine uzanan yola sıcak asfalt

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kritik bölgelerde yaşanan ulaşım problemlerini bir bir çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Tarsus’a bağlı olan ve Çukurova’nın göbeğinde yer alan Çiçekli Mahallesi’ni D-400 karayoluna ulaştıran 13 kilometre uzunluğunda ki grup yolunda Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan asfaltlama çalışması tüm hızıyla sürüyor.MERSİN (İGFA) - Tarımsal üretimin oldukça yoğun şekilde yapıldığı ve bölgede bulunan birçok yerleşim yerinde yaşayan vatandaşlarında sıklıkla kullandığı Çiçekli grup yolu, bozuk zemini nedeniyle şikayetlere neden oluyordu.

Başkan Vahap Seçer’in ticari alanlarda ve üretim bölgelerinde başlattığı altyapı güçlendirme seferberliği kapsamında bozuk zemini sökülen Çiçekli grup yolunda, kademe kademe asfalt serim faaliyetleri de uygulanıyor

Zemin iyileştirme faaliyetinin yerine getirilmesinden sonra gerçekleştirilen asfalt döküm işleminde, şu ana kadar 6.5 kilometrelik bölüm tamamlandı. Yenice’ye kadar uzanan grup yolunda ekiplerin hummalı çalışması ise devam ediyor.

Çiçekli Mahallesi Muhtarı Sadık Kenarlı, grup yolunun bölge açısından büyük önem arz ettiğini belirterek, “Cumhuriyet tarihinde olmayan bir yol yapıldı. Bu konuda şahsım ve köyüm adına Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan İbrahim Bulut ise “Belediyemizden Allah razı olsun. Yıllarca yapılmayan yolumuz yapıldı, çok şükür. Gidileceği gelineceği yoktu. Tarla yolundan kötüydü. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, sağolsun var olsunlar” ifadelerini kullandı.