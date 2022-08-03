Cudi Festivali'nin enerjisi Dicle Elektrik'ten

Diyarbakır'da bu yıl ikincisi düzenlenen Cudi Festivali'nde Dicle Elektrik, kurumsal standı ile hem kurumu tanıttı, hem de kurduğu geçici trafo ile festival alanının tüm enerji ihtiyacını karşıladı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Dicle Elektrik 2. Cudi Festivali'ne katıldı.

Yoğun katılım dolayısıyla yol boyunca uzun araç kuyrukları oluşan festivale İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ve Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürü Tekin Türk ile yetkililer katıldı.

Festivale katılan yetkililerin vatandaşlarla birlikte topluca festival alanına yürümesinin ardından Grup Tillo ve Hatay Medeniyetler Korosu etkinliği gerçekleştirildi.

Festivalde kurumsal stant açan Dicle Elektrik, kurduğu geçici trafo ve jeneratörlerle festival alanının tüm enerji ihtiyacını karşıladı. Dicle Elektrik standında vatandaşların sorularını yanıtlayan Dicle Elektrik müşteri memnuniyet merkezi görevlileri, ziyaretçilere çocuklar için hazırlanan ve içerisinde kuru boya kalemi, tangram, balon, renkli keçeli kalem, solo test oyunu, düz akım elektrik devre seti ve şeker bulunan hediye paketleri verdi. Ayrıca Dicle Elektrik'in kurumsal yayın organı olan 'Dicle Aktüel' dergisi de vatandaşların ilgi odağı oldu.

Standı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.