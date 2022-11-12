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Çorum Belediyesi güneş enerji santralini kuruyor

Yerel 12.11.2022, 18:45
Çorum Belediyesi güneş enerji santralini kuruyor

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilimiz ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılarda bulunan Çorum Belediyesi, güneş enerji santrallerinin (GES) kurulumuna başladı. İlk santral Eskice Köy’deki pompa istasyonun bulunduğu bölgeye kuruluyor. Buradan 500 kilowatt/saat elektik enerjisi üretilecek.ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi doğal kaynakları enerjiye dönüştürüyor. Rüzgâr Enerji Santrali ve Biyogaz Tesis ile tükettiği enerjinin büyük bir bölümünü karşılayan Çorum Belediyesi şimdi de güneş enerji santrallerini devreye sokuyor. Güneş enerji santrallerinin ilki şehre içmesuyu sağlayan Eskice Köy’deki pompa istasyonun bulunduğu bölgede kuruluyor. Çalışmalarını sürdüren firma, önümüzdeki günlerde panellerin montajını tamamlayarak güneş enerji santralini devreye sokacak.  Eskice Köy Güneş Enerji Santrali’nden 500 kilowatt/saat elektik enerjisi üretilecek.

 Başkan Aşgın çalışmaları inceledi

Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda büyük bir hassasiyetle çalışan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Eskice Köy Güneş Enerji Santrali’nde incelemelerde bulundu.  Enerjinin, son dönemde stratejik bir ürün haline geldiğini vurgulayan Başkan Aşgın“Avrupa'da, Asya'da birçok ülkede enerji krizleri yaşanıyor. Bu anlamda bütün devletler bir mücadele içersinde.  Biz de Çorum Belediyesi olarak ülkemize bir katkı sunmanın gayreti içerisindeyiz.” dedi.

 Kısa sürede tamamlanacak

İlk güneş enerji santralini Eskice Köy’deki pompa istasyonunun bulunduğu bölgede kurduklarını belirten Başkan Aşgın, “Uzun yıllardan beri Eskice Köy’deki pompa istasyonunda enerjisiyle suyumuz şehrimizle buluşuyor. Bu tesisbizim için çok önemli. Güneş enerjisi santrallerini nerelere yapabileceğimizi planlarken, burayı öncelikli olarak belirledik. Proje ve ihale aşamalarıyla ilgili bütün süreçler tamamlandı. Yerli bir firmamız olan Yıldız Elektrik ihaleyi almış oldu. Böylesine teknolojik tesisi Çorumlu bir firmanın yapmış olması da bizim için ayrıca onur verici bir durum. Çalışmalar devam ediyor, inşallah birkaç gün içerisinde panellerin montajları başlayacak. Panellerimiz montajı da tamamladıktan sonra enerjiyi hatta vermiş olacağız.” dedi.

 Çorum Belediyesi, harcadığı enerjiyi üretiyor

Harcadıkları elektriğin önemli bir bölümünü karşılamış olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Rüzgârenerji santralimiz çok verimli bir şekilde istifade ettiğimiz bir santral.Çöpten elektrik üretimi için Biokütle tesisimizin açılışını da yapmıştık. Oradan da yıllık 14 milyon 500 kilowatt/saat enerji üretimi söz konusu.Buradaki güneş enerji santralinde ise ilk etapta 500 kilowatt/saat enerji üretilecek. Yenilenebilir enerjinin kullanımı, çevre kirlilikleri, küresel ısınma gibi çevre faktörleri açısından da son derece önemli. Çorum Belediyesi olarak yenilenebilir enerji potansiyelimizi sürekli artıran bir belediyeyiz.” dedi.

Bundan sonra da güneş enerjisiyle ilgili çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Aşgın “Güneş enerjisi gibi bitmek tükenmek bilmeyen bu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek üzere gayretimiz artarak devam edecek.Hedefimiz, birkaç yıl içerisinde yapacağımız güneş enerji santralleriyle,kullandığımız bütün enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlayan bir belediye olmak. Bu hedefdoğrultusunda da çalışmalarımız devam ediyor.  Güneş gibi, biz de bitmek bilmeyen bir enerjiyle ve aşkla şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

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