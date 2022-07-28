Çocuklara çevre bilinçlendirme eğitimi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da “Mavi Bayrak” kriterleri kapsamında çevre bilinçlendirme eğitimlerini sürdürüyor. Dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajı’ndan etkinliklerini başlatan Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik bilinçlendirici aktiviteler gerçekleştirerek hem bilinçlendirdi hem de eğlendirdi. Etkinlikler, diğer Mavi Bayraklı plajlarda da devam edecek.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; altın sarısı kumu ve temiz denizleriyle Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerini bünyesinde barındıran Balıkesir’in, 291 kilometre sahil şeridinde çalışmalarına devam ediyor. Dünyanın en önemli eko etiketleri arasında bulunan ‘Mavi Bayrak’ı, plajlarında yaygınlaştırma çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) her yıl; yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi, çevre yönetimi, güvenlik ve hizmetler gibi başlıklarda toplam 33 kriterinin hepsini bir bir yerine getiriyor.

EĞLENEREK ÖĞRENDİLER

Çevre eğitimleri kapsamında; Mavi Bayraklı plajlarında çocuklara yönelik bilinçlendirici eğitim ve aktiviteler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu yıl eğitimlerine Ayvalık’ın dünyaca ünlü plajı Sarımsaklı’dan başladı. Çocuklara, çevreye duyarlılığı eğlendirerek öğreten Büyükşehir Belediyesi ekipleri; sıfır atık, geri dönüşümün önemi ve iklim değişikliğine sebep olan etkenler hakkında bilgi verdi. Halat çekme, bayrak yarışı, hafıza oyunu, bulmaca, boyama ve daha birçok etkinliğin içerisinde aktif rol alan çocuklar bilgi dolu ve mutlu bir gün geçirdiler. Aktivitelere katılan çocukların aileleri de etkinliklerden memnun kaldıklarını belirterek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne çevreye duyarlılığı için teşekkür etti.

MAVİ BAYRAK ARTIRMA ÇALIŞMALARI HASSASİYETLE SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinin koordineli çalışmaları sayesinde sahil şeritlerinde; kapsamlı düzenleme çalışmalarından yürüyüş yollarına, soyunma kabinlerinden duşlara, plaj temizliğinden ve çevre koruma faaliyetlerine kadar hepsini hassasiyetle gerçekleştirildiğini söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, devamında şöyle konuştu:

“Mavi Bayrak kriterlerinden olan çevre bilinçlendirme eğitimlerini gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunlarıyla hepimiz karşı karşıyayız. Üstesinden gelebilmemiz için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları merkezde yer alıyor. Denizlerde mikroplastiklerin yaşattığı sorunları, orman yangınlarını, ani çıkan fırtınaları önümüzdeki yıllarda herkesin aldığı sorumluluklarla azalmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın talimatları doğrultusunda Mavi Bayrak sayımızı daha fazla artırmak için gerekli çalışmaları da hassasiyetle sürdüreceğiz.”

Eğitimler; Burhaniye Ören Mahallesi Halk Plajı, Edremit Altınkum Halk Plajı ile Altınoluk Antandros Halk Plajı’nda da gerçekleştirilecek.