Çocuklar zamana yolculuk yaptı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl etkinlikleri kapsamında ‘Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk’ isimli animasyon filmini çocuklarla buluşturdu. Büyükşehir Belediyesinin ikramı olan patlamış mısır ve meyve suyu eşliğinde hem maskot gösterisini hem de filmi seyreden çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Birçok kültür sanat etkinliği ile Ordululara dolu dolu etkinlikler yaşatan Ordu Büyükşehir Belediyesi, çocukları da unutmadı.

“AYI KARDEŞLER: ZAMANDA YOLCULUK” ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk isimli filmi çocuklarla buluşturdu. Film sonrası duygu ve düşüncelerini paylaşan çocuklar ve aileleri sürprizlerle dolu etkinliği çok beğendiklerini belirterek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.

FİLMİN KONUSU

“İlkel çağlara yolculuk yapan Briar ve Bramble kardeşler ile arkadaşları Vick’in maceralarını konu ediyor. Tarih öncesi dönemi keşfetmek için uzay-zaman sürekliliğindeki bir boşluktan yararlan ekip, kendilerini tehlikeli bir maceranın içinde bulur. Önlerine çıkan zorlukların üstesinden gelmeye çalışan Briar, Bramble ve Vick, geçmişte sıkışıp kalmadan günümüze dönmeye çalışır. Ekip, bu süreçte yaban domuzları, dev kaplumbağalar ve sevimli pandalar gibi tehlikeli ve egzotik hayvana rastlar. Briar, Bramble ve Vick, geçmişten kurtulup, geri dönmenin yolunu bulabilecek midir?”