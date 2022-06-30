Çobanlı Deresi'ne SASKİ önlemi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü Atakum ilçesine bağlı Çobanlı Deresi'nde deniz çıkışında kum birikmesini önlemek ve dere ağzındaki su akışını canlı tutmak için 30 metre uzunluğunda taş tahkimat çalışması yapıyor.

SAMSUN (İGFA) - SASKİ Genel Müdürlüğü dere temizliği ve taş tahkimat çalışması ile oluşabilecek sorunların önüne geçmeye çalışıyor. SASKİ ekipleri bu kapsamda Çobanlı Deresi'ndeki setini güçlendiriyor. Yaklaşık 4 ton ağırlığına kadar olan taşlarla zemini güçlendiren ekipler, daha sora dalgayı kıracak platform inşa ediyor. Çalışmanın bu hafta içinde bitirilmesi planlanıyor.

Bölgeye 30 metre uzunluğunda taş tahkimatı yaptıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Dere ağzındaki su akışını canlı tutmak ve taşkın risklerine karşı ciddi önlemler alıyor ve bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.