Çıtlakkale Bilgi Evi açıldı

Çocukların teknolojiye ayak uydurma ve kitapla kolayca buluşabildikleri yaşam alanları olan Bilgi Evlerinin sayısını her geçen gün artıran Giresun Belediyesi Çıtlakkale Bilgi Evi’ni de hayata geçirdi.GİRESUN (İGFA) - 470 metrekarelik bir alanda hizmet verecek olan Bilgi Evi’nin faaliyet programında ise; 6 derslik, 1 kütüphane, 1 bilgisayar sınıfı (9 bilgisayar), 1 sinema salonu, 300 m2 yeşil alan, 20 atölye, seramik, ebru, keçe, kağıt sanatları, akıl ve zeka oyunları, satranç, robotik kodlama, bilişim, halk oyunları, drama, sokak oyunları, taş boyama, temel resim, eva tasarım, gitar, keman, kemençe, piyano, bağlama, ritim, geziler-turnuvalar etkinlikleri yer alıyor.

Bilgi Evi’nin açılışında konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Aksu Bilgi Evi’nin ardından bir bilgi evini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve şehrimizde bu sayıyı daha da artıracaklarını söyledi.

Bilgi Evlerinin gençlerin kültürel, sanatta ve bilimde kendilerini geliştirebilecekleri bir yaşam alanı olduğunun altını çizen Başkan Şenlikoğlu, “Hem içeriğiyle hem mimarisiyle bizleri hakikaten heyecanlandıran, gururlandıran bir çalışma Bilgi Evi. Amacımız çocuklarımızın kendilerini, yeteneklerini keşfedebilecekleri hayal kurabilecekleri ve bu hayaller üzerine çalışabilecekleri ortamlar inşa etmekti. Çok şükür Aksu Bilgi Evimizin ardından, Çıtlakkale Bilgi Evimizin de açılışını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Başkan Şenlikoğlu şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, devletimizin okul öncesi eğitime yönelik yatırımlarla 5 yaş okullaşma oranı yüzde 11’den yüzde 97’ye çıktı. Devletimiz yeni dönemde bütçedeki aslan payını eğitime ayırdı. Bu bağlamda, çocuklarımız ve gençlerimiz için sosyal alanlar oluşturuyoruz. Çıtlakkale Bilgi Evimizin de çok önemli hizmetler vereceğine inanıyorum. Aileler çocuklarını buraya güvenle gönderebilecekler. Buraya gelen her öğrencimizi, kendi çocuğumuz gibi görüp ona göre eğitip donatacak ve onlara sahip çıkacağız. Gelenek ve göreneklerimizi de öğreteceğiz. Bu proje gibi çocuklarımız için daha birçok proje yapmayı planlıyoruz. Çocuklar, sizler için burası evinizden sonra ikinci yuvanız olacaktır. Buradaki ablalarınız abileriniz ile birlikte vakit geçirerek yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Kütüphanemizden kitapları karıştırmaya ihmal etmeyin. Her kitap yeni bir dünyaya kapı açıyor bunu unutmayın. Ben de sizlerle burada ara ara buluşacağım. Ailelerinize selamlarımızı iletin. İnşallah kısa bir süre sonra da Kumyalı Bilgi Evimizin açılışını da yapacağız. Burada emeği olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılı bir yıl diliyorum.”